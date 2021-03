Doppio fronte di gara per il Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina

Doppio fronte di gara per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina, con due match in programma sabato nei campionati nazionali a squadre maschili.

In A1, la formazione reggiana dove milita il magiostrino Mattia Crotti sarà di scena alle 19 a Cagliari contro la Marcozzi, capolista (seppur con una partita in più) a braccetto con Messina. In precedenza, invece, alle 15,30 la seconda squadra dove giocano il piacentino Stefano Ferrini e l’altro pongista di Cortemaggiore Luca Ziliani scenderà in campo a San Polo di Torrile (Parma) contro il Modena Metalli nello scontro al vertice del campionato di B2 maschile.

Classifica A1 maschile: Top Spin Messina Fontalba, Marcozzi Cagliari 8 punti, A4 Verzuolo Scotta 7, Reggio Emilia Ferval, Norbello, Apuania Carrara 6, Il Circolo Prato 2010 5, AON Milano Sport 4, Vigevano Sport Pellicceria Cane, Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli, Frandent Group Cus Torino 0. (Marcozzi una partita in più, Messina, Prato, Sant’Espedito, Cus Torino una partita in meno, Apuania Carrara due partite in meno).

Classifica B2 maschile girone E: Apuania Carrara, Reggio Emilia Ferval, Modena Metalli San Polo 4, Atig San Polo 2, Incas Caffè Lucca 0. (Carrara 4 partite giocate, Atig e Lucca 3 partite giocate, Reggio Emilia Ferval e Modena Metalli San Polo 2 partite giocate).