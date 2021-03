E se lo “ius soli” fosse anche un po’ di destra?

Del dibattito che periodicamente si riaccende sul cosiddetto “ius soli” non riesco a comprendere una cosa. Perché sarebbe una battaglia di sinistra. Non che non sia geloso delle battaglie di sinistra, anzi. Mi chiedo se non converrebbe a tutti (destra e sinistra) depurare le questioni che riguardano i diritti da una dialettica stanca e ripetitiva che va sempre a finire sugli spalti dello stadio (che oggi sono pure vuoti), mai fondata su argomenti.

Prendiamo la discussione sulla “moschea”. Difficile non definirla surreale in tutti i suoi risvolti, da quello giornalistico a quello politico. Nel senso che si colloca al di sotto della realtà, nei suoi bassifondi. C’è ancora bisogno di spiegare che a Piacenza è presente una comunità islamica composta da piacentini di fede musulmana? Che vive e lavora, produce sul nostro territorio, alcuni dei suoi appartenenti hanno pure acquisito la cittadinanza italiana. E che si ritrova per pregare (diritto sancito dalla Costituzione Italiana) in un luogo periferico e discreto (per non disturbare troppo gli insofferenti), ristrutturato interamente a spese della comunità stessa, da circa 10 anni. Ah dimenticavo. I piacentini musulmani pure ci muoiono nella nostra città (purtroppo anche di Covid). Di questo si era opportunamente accorta anche l’amministrazione di centrodestra che un anno fa ha concesso uno spazio per le sepolture nel cimitero urbano.

Allora evitare che anche la discussione sullo “ius soli” sprofondi troppo rispetto alla realtà, dovrebbe essere uno sforzo di tutti. Mi viene più facile pormi da sinistra e vedere nella cittadinanza ai bambini nati e cresciuti in Italia, che magari parlano la nostra lingua meglio di tanti autoctoni, il riconoscimento di qualcosa di normale. Un passo verso l’integrazione e l’apertura, l’ampliamento dei diritti che non sottrae nulla a nessuno, e anche un salutare passo per il ringiovanimento non solo demografico della nostra popolazione. Poi mi sforzo di pormi da destra, dalla parte di un pensiero da me distante: la cittadinanza non è accoglienza o buonismo, è uno Stato che assoggetta gli individui nel suo sistema di doveri e diritti, è la nazione che si fa più forte perché li assimila alle sue regole, al suo ethos. Ci sono riuscito a fornire un argomento?

E infine c’è l’argomento bipartisan, il più “terra terra”: chi pagherà le nostre pensioni? Siamo consci del fatto che di questo passo la percentuale di pensionati rispetto ai lavoratori, che oggi è circa del 37%, passerà al 65% nel 2040? L’Italia ha bisogno di giovani e ignora quelli che sono già suoi cittadini: non è francamente assurdo? Che tristezza, allora, leggere su tutti i giornali di destra la derisione della proposta di riaprire un dibattito vero sullo “ius soli”, il suo ennesimo utilizzo strumentale. Un dibattito che sarebbe fuori luogo perché ci troviamo ancora nella pandemia, questa una delle ragioni addotte. Come se il virus ci impedisse di immaginare il futuro.

Proprio perché stiamo attraversando una stagione terribile – mi viene da dire – dovremmo spingerci un poco oltre le miserie quotidiane. Oltre gli stereotipi, oltre le insopportabili coazioni a ripetere sempre lo stesso copione.

Mauro Ferri