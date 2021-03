Elezioni Bonifica, i Liberali “Grave responsabilità il voto in presenza di 150mila persone”

“Dirigenti e consiglieri tutti del Consorzio di bonifica si assumono una grave responsabilità nel convocare alle elezioni 150mila persone circa per votare di persona ai seggi a metà aprile”.

E’ quanto sottolinea in una nota stampa l’Associazione dei Liberali Piacentini, rimarcando invece “il comportamento esemplare del Vicesindaco di Piacenza Baio che, unica del Consiglio di amministrazione, ha votato contro la convocazione elettorale”. “Il silenzio, poi, di ogni tipo di autorità, sanitaria e non sanitaria, davanti ad un fatto clamoroso come questo (ad eccezione dell’on. Foti e del consigliere regionale Tagliaferri, entrambi di Fratelli d’Italia) – proseguono – sottolinea ulteriormente la tracotanza di chi crede di aver i mezzi per fare il bello e il cattivo tempo”. I Liberali puntano infine il dito contro “l’inadeguatezza di persone che fanno la

voce grossa per il pericolo sanitario contro qualche gruppo di ragazzi e non spendono una parola davanti ad un fatto grave come quello denunziato”.