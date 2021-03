Elezioni comunali in provincia e a Piacenza, Forza Italia al lavoro

La nota stampa

Vertice romano per Gabriele Girometta, coordinatore provinciale di Forza Italia a Piacenza, che ha incontrato gli esponenti azzurri, i senatori Maurizio Gasparri, Enrico Aimi e Adriano Paroli, per valutare la situazione nazionale, alla luce del nuovo corso di governo, e quella relativa alle prossime elezioni amministrative, con uno sguardo particolare anche alle Comunali del capoluogo, fissate per la primavera 2022.

Girometta dovrà impegnarsi come “ufficiale di collegamento politico”, tra i parlamentari ed il governo, individuando le priorità territoriali sulle quali intervenire.

Altro compito, l’organizzazione delle liste nei comuni chiamati al voto in autunno e il contatto, da subito, con personalità della città, per rafforzare la lista dei berlusconiani a Piacenza.

“Non mettiamo tempo in mezzo – ha detto il coordinatore provinciale Girometta – questo è il progetto, con spirito di apertura, condivisione e, soprattutto, chiarezza per chi desidera farne parte”.