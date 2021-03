Elezioni Ordine Medici, vince la lista della continuità. Il presidente uscente Pagani il più votato

Tempo di elezioni per l’Ordine dei Medici di Piacenza, che il 13, 14 e 15 marzo ha chiamato alle urne gli iscritti per il rinnovo del Consiglio direttivo, della Commissione per gli Iscritti all’Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024.

Elezioni, svolte per la prima volta in modalità telematica ed elettronica a causa della pandemia, che hanno visto l’affermazione della lista “Indipendenza e Continuità” all’interno della quale figura il Presidente uscente Augusto Pagani che, dopo tre mandati, aveva annunciato la sua volontà di non ricandidarsi alla guida dell’Ordine piacentino ma era comunque presente fra i candidati eleggibili all’interno del Consiglio direttivo, dove, con 481 preferenze, è risultato il più votato a seguito della tornata elettorale che ha visto la partecipazione di 713 medici (su 1.576 iscritti) e 101 odontoiatri (su 263 iscritti).

Oltre all’ormai ex presidente sono risultati eletti fra i medici Maurizio Bianco (452 voti), Giuseppe Gregori (444), Mauro Gandolfini (442), Silvia Peveri (442), Nicola Arcelli (442), Carolina Prati (439), Maurizio Contini (434), Antonio Saginario (433), Giovanni Quinto Villani (429), Chiara Zanzani (427), Anteo Baricchi (422), Greta Gegori (422), Sara Resi (419) e Giovanni Tolomeo (416). Per quanto riguarda la Commissione degli Odontoiatri gli eletti sono Antonio Tosciri (87), Marco Zuffi (84), Stefano Pavesi (81), Stefano Milani (75) e Lucia Quaroni (72). Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Claudiu Roberto Boneff (484) e Silvia Tombini con 475 voti. Eletta quale Revisore supplente Chiara Maffi (482).

Entro otto giorni giorni verrà convocata la seduta per l’assegnazione delle cariche elettive. Il Consiglio direttivo è costituito da 17 membri, quindici medici insieme alle due persone più votate della Commissione Albo Odontoiatri.