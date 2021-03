Emergenza covid, l’Ausl cerca collaboratori a supporto dell’attività amministrativa

Emergenza covid, l’Ausl di Piacenza cerca collaboratori a supporto dell’attività amministrativa.

La selezione resterà aperta fino al 31 marzo, anche se l’azienda si riserva di anticipare i termini di scadenza dello stesso, in considerazione dell’eventuale elevato numero di domande di partecipazione.

Il supporto amministrativo consisterà prevalentemente in attività di data entry correlata all’attuale situazione di emergenza epidemiologica o altre similari che si potrebbero verificare nel corso del periodo di emergenza.

Per questo motivo i candidati dovranno avere competenze informatiche e/o statistiche.

Requisiti:

– Diploma di Scuola Secondaria di II° grado (diploma di maturità)

– Patente Informatica ECDL

Prima dell’immissione in servizio i candidati idonei dovranno frequentare un corso di formazione a distanza. E’ stabilito un compenso orario di 15 euro. Il suddetto compenso si intende lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto. All’atto dell’attribuzione dell’incarico verrà definita la programmazione dell’attività, con riferimento sia al numero di giorni da lavorare nella settimana che all’impegno orario quotidiano. L’orario settimanale non sarà superiore alle 36 ore, sarà in ogni caso richiesta la disponibilità ad una prestazione lavorativa caratterizzata da continuità e sistematicità così da consentire il raggiungimento degli scopi che l’Azienda si è prefissata. La copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile è a carico del collaboratore.

E’ prevista la possibilità di una prova colloquio volta a verificare l’idoneità a ricoprire l’incarico in questione. Il candidato non deve essere attualmente dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Pubblica Amministrazione e non deve essere titolare di rapporti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, è necessario allegare regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

I candidati interessati potranno inserire la propria candidatura collegandosi al bando corrispondente al profilo in oggetto, pubblicato sul sito web aziendale: www.ausl.pc.it – Sezione “Assunzioni e Collaborazioni” – “Proposte di Collaborazione” – “rapporti di lavoro autonomo” – “Avvisi di indizione di procedure comparative in corso” – e cliccando sulla sezione evidenziata in azzurro. Il modulo di candidatura dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere allegato un curriculum vitae aggiornato e una copia di valido documento d’identità.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di conferire un incarico di natura occasionale e temporanea ovvero un incarico di collaborazione coordinata e continuativa – che in nessun caso configureranno un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Azienda USL di Piacenza – ai soli soggetti che hanno presentato la candidatura e che saranno giudicati idonei in sede di visita preventiva, volta all’accertamento di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a bando.