Epidemia, la situazione nei comuni: incidenza maggiore ai confini con Cremona

Non presenta criticità particolari la situazione della diffusione del virus nei comuni della provincia di Piacenza.

Non si evidenziano casi particolari tranne che per la zona contigua al territorio cremonese, in particolare nel comune di Castelvetro dove il contagio sta avendo un’incidenza leggermente più elevata del resto della provincia. A causa della situazione assai più pesante della provincia lombarda.

Anche la situazione nelle scuole resta da tenere sotto controllo, si registra un unico focolaio a Monticelli avviato verso la risoluzione.