Sbanda con la propria auto e finisce fuori strada: ferito 81enne.

L’incidente è avvenuto a mezzogiorno del 29 marzo lungo la via Emilia Parmense, alle porte di Piacenza, in direzione Pontenure. L’uomo, alla guida di una Citroen C3, appena entrato in una rotonda all’altezza di Montale, ha sbandato uscendo fuori strada e terminando la propria corsa in un canale a lato della carreggiata.

Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto, per soccorrere l’anziano, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza, l’automedica 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza, che ha estratto il ferito dall’abitacolo e messo in sicurezza il mezzo incidentato. Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Il traffico ha subito rallentamenti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso cittadino: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.