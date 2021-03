Esperienza ad alto livello per il VO2 Team Pink a Montignoso

Un’utile “palestra” a cielo aperto, con una prestazione corale importante in una corsa dura e impreziosita da tante campionesse di livello internazionale. Il VO2 Team Pink torna a casa da Montignoso con la consapevolezza di aver trascorso una giornata ciclistica ad alto rango nella corsa per Donne Elite “Trofeo Oro in Euro”, che in volata ha premiato la modenese Rachele Barbieri.

Sette le “panterine” impegnate: le Elite Aurora Mantovani, Cristina Tonetti, Elisa Tonelli e Alice Capasso, già in gara otto giorni prima a Ceriale, e tre Junior secondo anno (Silvia Bortolotti, Francesca Barale e Carlotta Cipressi), al debutto stagionale. “Concludiamo – le parole del direttore sportivo Stefano Peiretti – questa seconda trasferta del 2021 con una bella prestazione di tutta la squadra. E’ stata una gara molto veloce, basti pensare che all’imbocco dei due giri finali la media era ancora superiore ai 42 chilometri orari. La presenza di atlete di spessore internazionale ha contribuito a rendere la corsa di alto livello”.

“Per quanto ci riguarda, ci siamo ben difesi e c’è stata una bella prova collettiva per tenere davanti le ragazze che erano più in forma su un percorso così esigente. E’ doveroso fare i complimenti a Cristina Tonetti, che ha svolto un bellissimo lavoro di “ds in corsa” dirigendo ottimamente le compagne”.