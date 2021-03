“Ex Mercato Ortofrutticolo complesso di interesse culturale. No all’abbattimento”

“No all’abbattimento dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Piacenza”.

L’appello arriva da Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte, Italia Nostra sezione di Piacenza, Legambiente Circolo Emilio Politi di Piacenza e dal Comitato per la trasformazione dell’Ex Mercato Ortofrutticolo di Piacenza in Cittadella della Cultura e dello Spettacolo, che nei giorni scorsi hanno inviato al Segretariato Regionale dell’Emilia Romagna del Ministero della Cultura la richiesta di revisione del parere di verifica, espresso il 2 aprile del 2014 e successivamente riconfermato, in cui si ritiene che l’immobile non presenta i requisiti di interesse culturale.

Una pratica che, per i firmatari, presenta “gravi errori di valutazione”, in quanto “nega l’evidenza dei fatti storici”: “Noi crediamo – scrivono ricostruendo la storia del complesso – che il valore culturale sia formato dai valori storico, architettonico e sociale che si uniscono nella memoria collettiva quando una costruzione, la “fabbrica” in gergo, l’architettura nello specifico, fonde dialetticamente e saldamente con razionalità la funzione al lavoro, allo scopo sociale e ambientale. Non è un singolo immobile, ma un complesso immobiliare e quindi l’insieme dell’opera e la sua storia, il suo ruolo nella città, le sue mutazioni e trasformazioni, tutto ciò che riguarda il suo vissuto dal 1934 ad oggi deve essere materia di valutazione”. “L’impianto morfologico e la tipologia degli edifici – aggiungono in un altro passaggio – posseggono numerosi elementi qualificativi; il complesso non è fatiscente, anche se si trova in stato di abbandono dal 2014”.

L’ex mercato, lo ricordiamo, secondo l’accordo tra Comune e Consorzio Terrepadane, dovrebbe essere abbattuto nel giro di quattro mesi per realizzare al suo posto un parcheggio. Il complesso, fanno sapere le stesse associazioni – è stato inserito nella dei Beni in Pericolo di Italia Nostra, frutto di segnalazioni che riguardano beni comuni o paesaggi in abbandono o bisognosi di tutela, siti archeologici meno conosciuti, centri storici, borghi, castelli, singoli monumenti in pericolo.