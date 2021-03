“Lo Stato aiuti chi è in difficoltà con l’affitto, non si può scaricare il problema sui proprietari”

Adottare un decreto legge che preveda “il pagamento dei canoni di locazione, almeno per il primo semestre dell’anno in corso, a carico dello Stato, direttamente ai proprietari dei locali ad uso commerciale che rientrano nelle categorie, già selezionate, aventi diritto ai ristori. Per fare ciò, sarebbe sufficiente che l’impresa commerciale trasmettesse all’Agenzia Entrate il contratto di locazione registrato e l’Iban del proprietario, con l’autodichiarazione che il contratto è in corso”.

E’ la proposta – partita dalla sede di Piacenza di Confappi (Confederazione Italiana Piccola Proprietà Immobiliare) e fatta propria dalle altre sedi presenti sul territorio nazionale – avanzata con una lettera, firmata dal presidente Augusto Ridella, inviata al Presidente del Consiglio per “sollecitare un intervento concreto a favore degli operatori commerciali, costretti a chiudere l’attività e di conseguenza, in gravissima difficoltà per far fronte al pagamento dell’affitto”. Confappi, come associazione di piccoli proprietari di immobili, ribadisce “la gravità della situazione, causata dalla pandemia, nel comparto del commercio e, di conseguenza, per i locatori degli immobili commerciali, nonché degli immobili ad uso abitativo in affitto a lavoratori in cassa integrazione o a titolari di esercizi commerciali”.

“Gli affittuari degli immobili ad uso abitazione (appartamenti) e peggio ancora gli affittuari di immobili ad uso commerciale (salvo rare eccezioni) hanno difficoltà a far fronte al pagamento dei canoni di locazione – scrivono -. I proprietari devono continuare, però, a versare l’Imu, le imposte e se del caso pagare le rate del mutuo, ed in molti casi non incassare alcunché. Nessun decreto ha previsto un contributo per l’affitto per quelle famiglie in difficoltà. Peggio ancora è la situazione dei commercianti che esercitano quelle attività rimaste chiuse da oltre un anno (vedi palestre, attività ludiche, agenzie di viaggi) ed altre sottoposte a reiterate chiusure (esercizi pubblici). La legge ha imposto la chiusura, ma nulla ha previsto sul canone di affitto”.

“E’ evidente a tutti – concludono – che non si può scaricare il problema sui proprietari. In Italia, la grande maggioranza dei proprietari di immobili è costituita da piccoli risparmiatori che non possono finanziare, a fondo perduto, la crisi del commercio. In altre parole, è finita l’epoca in cui il padrone di casa era ricco e gli inquilini erano poveri. Nel caso non vi fosse un intervento dello Stato, in Italia, proprietari ed affittuari saranno i nuovi poveri”.