Ferriere, lavori sulla Provinciale del Mercatello: limitazioni alla circolazione dal 2 marzo al 22 aprile

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa della ripresa dei lavori di messa in sicurezza di manufatti lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli – spiega il servizio viabilità -, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato, dal 2 marzo al 22 aprile 2021 lungo la Strada Provinciale n. 50 del Mercatello, in tratti vari di volta in volta interessati dai lavori nel territorio del Comune di Ferriere.