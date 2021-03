Festività pasquali, la raccolta dei rifiuti avverrà regolarmente

In occasione della festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza e provincia che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio verrà effettuato regolarmente, come anche indicato nei calendari distribuiti agli Utenti della raccolta porta a porta.

Lo comunica Iren, che ricorda come resti esclusa la raccolta del cartone delle attività commerciali, che non verrà effettuata. I centri di raccolta, gli uffici ed il numero verde 800-212607 rimarranno chiusi nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 aprile.