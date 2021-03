Fino al 31 marzo c’è tempo per il Bonus Pubblicità: con PiacenzaSera.it investi 100 e risparmi 60

La nuova Legge di Bilancio ha confermato il Bonus Pubblicità che permette di ottenere un credito di imposta fino al 50% degli investimenti. Per chi investe nel nostro quotidiano online aggiungiamo un ulteriore sconto fino a permettere un risparmio del 60 %.

Ripartire insieme è possibile e PiacenzaSera.it offre diversi servizi di comunicazione, promozione e visibilità per le imprese e le attività commerciali. Il nostro portale di informazione locale nel 2020 ha incrementato del 60 per cento le visite: nella stragrande maggioranza lettori piacentini. Ed opera in sinergia con le altre attività della cooperativa sociale Officine Gutenberg che lo edita. Il Bonus Pubblicità, che permette di ottenere un credito d’imposta fino al 50% di quanto speso, è stato rinnovato anche per il 2021 grazie alla Legge di Bilancio.

COME UTILIZZARE IL BONUS – Entro il 31 marzo ogni azienda dovrà comunicare quanto intende investire in promozione pubblicitaria nell’arco dell’anno. Il nostro quotidiano online rientra tra i mezzi di promozione pubblicitaria ai fini dell’ottenimento del bonus.

COSA POSSIAMO FARE PER VOI – In 13 anni di esperienza sempre al passo dell’innovazione, PiacenzaSera.it ha sviluppato tante proposte utili per le vostre attività: campagne banner, pubbliredazionali, canali dedicati, speciali tematici, video. Grazie al Bonus Pubblicità previsto nella Legge di Bilancio, e aggiungendo uno sconto che proponiamo noi, il vostro investimento reale sarà pari al 40 % della cifra iniziale.

A CHI E’ RIVOLTO IL BONUS PUBBLICITA’ – Il bonus pubblicità è utilizzabile da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

UN ESEMPIO – Se decidete di investire 2.000 euro su PiacenzaSera.it, vi sconteremo subito 400 euro e saranno fatturati 1600 euro. Potrete poi richiedere un credito di imposta di 800 euro: il vostro investimento reale sarà pertanto di 800 euro (il 40 % dei 2.000 iniziali).

PER CONTATTARCI – Basta inviare una mail a commerciale@officinegutenberg.it