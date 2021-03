Fiorenzuola Bees, blitz esterno contro Bologna Basket 2016 (68-87)

Al PalaSavena di San Lazzaro di Savena i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti affrontano nel turno infrasettimanale di Serie B Old Wild West Girone B i padroni di casa di Bologna Basket 2016, squadra al momento in zona playoff.

Fiorenzuola ha grande fame di punti dopo il bruciante ko patito allo scadere contro la capolista Fortitudo Agrigento, e nella 15° Giornata Campionato Serie B Girone B prova a fare lo sgambetto a domicilio della squadra di coach Rota.

Allodi da 3 e Brighi in isolamento danno il via alle ostilità in favore dei Bees (2-5 al 2’); Fiorenzuola continua a correre stordendo Bologna ad alto ritmo, portandosi sul 3-11 al 4’ con il fade-away di Galli ed il contropiede targato Timperi-Ricci. Timeout pieno per Bologna Basket 2016.

I bolognesi provano ad affidarsi a Fontecchio e Beretta per ricucire il gap (10-15), ma la tripla di Livelli sfruttando il blocco di Bracci spinge nuovamente i Bees fino al 14-22 al 9’. Timperi ancora dall’arco chiude il primo parziale sul 14-27.

I gialloblu eruttano letteralmente ad inizio secondo quarto con la bomba di Livelli; Guerri in contropiede prova ad alzare i ritmi anche in casa Bologna Basket 2016, trovando Fin per un mini-parziale da 5-0 per i padroni di casa. 19-34 al 13’.

Proprio a Guerri viene fischiato il terzo fallo personale, mentre Livelli e Galli continuano ad insinuarsi in area nelle pieghe della difesa biancoblu. 24-38 al 15’. Ancora Livelli è una furia, e in combinata con Fowler porta Fiorenzuola a quota 43 costringendo ancora al timeout la panchina di Bologna Basket 2016.

Fin allo scadere dei 24 secondi alza la parabola per il -12 per Bologna Basket entrando nell’ultimo minuto della prima metà di gara, che si chiude con la bomba sulla sirena da parte di Ricci. 37-52 e primo tempo da 15 punti per Livelli in casa Bees.

Soviero con l’assist dietro la testa arma la schiacciata di Beretta per inaugurare il secondo tempo, ma Timperi dalla media distanza ed in contropiede fa esultare la panchina gialloblu al 23’. 41-58.

Brighi alza i giri nel motore per il 46-65 al 24’, con i Bees che arrivano al massimo vantaggio dopo 120 secondi con il +21 targato Galli e Ricci che in terzo tempo costringono ad un altro timeout la panchina bolognese.

Viene fischiato il 4° personale a Brighi al 28’, con Bianco che in virata trova il 55-72 a 90 secondi dal termine del quarto. Livelli con un altro ‘’cameriere’’ beffa il lungo bolognese, chiudendo il quarto sul 57-74 per i Bees.

Fowler dall’angolo inizia l’ultimo quarto per la squadra di coach Galetti con 2 triple consecutive che valgono il 59-80 al 32’. Bologna prova con le residue speranze una difficile rimonta con l’alley oop di Guerri per Soviero al 35’ (64-82), ma Timperi non è dello stesso avviso e con 3 punti personali chiude la gara definitivamente. 64-85.

Negli ultimi 4 minuti di gara la partita entra in chiaro garbage time, con coach Galetti che allunga le rotazioni inserendo Zucchi ed i giovani Rigoni, Bussolo e Fellegara. Finisce 68-87, con i Bees che salgono a quota 10 punti e ottengono un importante blitz in chiave classifica.

16° Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West – Stagione 2020/2021

Bologna Basket 2016 vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 68-87

(14-27; 37-52; 57-74)

Bologna Basket 2016: Besozzi ne; Soviero 14; Fontecchio 14, Trepiccione ne; Fin 15; Albertini 3; Felici 4; Beretta 8; Graziani 8; Costantini ne; Guerri; Bianco 2. All. Rota

Fiorenzuola Bees: Galli 8, Timperi 20; Bracci 4; Rigoni; Livelli 19; Allodi 5; Zucchi; Fowler 8; Fellegara; Bussolo; Brighi 9; Ricci 14. All. Galetti

Note: Fallo antisportivo fischiato al 23’ a Brighi (F). 5 falli: Guerri (B) – Soviero (B)