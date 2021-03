Fiorenzuola Bees, è ko contro Omnia Basket Pavia, finisce 78-92

Per la 13° Giornata del Campionato di Serie B Old Wild West – Girone B2 di Lega Nazionale Pallacanestro, i Fiorenzuola Bees cercano la conferma della bella prestazione offerta contro Varese (+28) della scorsa settimana sempre al PalaMagni. La difficile sfida di quest’oggi vede ospiti in terra valdardese gli uomini di Fabio Di Bella, capo allenatore di una Omnia Basket Pavia che nelle scorse due settimane ha battuto le regine del girone, prima la Bakery Pallacanestro Piacentina fuori casa e poi Nuova Pallacanestro Vigevano nel derby disputato in casa (76-71).

La partita inizia subito a ritmi alti, con Pavia che in contropiede si porta in vantaggio con Donadoni; Maggiotto con due penetrazioni di semigancio mancino pareggia a quota 7-7 al 3’.

Bracci dalla media distanza consegna il vantaggio ai Bees al 5’, ma Donadoni da 3 punti punisce i valdardesi al 7’ sfruttando una semitransizione dei lupi pavesi. 11-14.

Torgano dalla lunetta è una sentenza per il 3/3 al 9’, mentre Fiorenzuola con il jumper di Galli contiene lo svantaggio a fine primo quarto. 19-22.

D’Alessandro inaugura con la tripla in punta il secondo parziale a favore di Omnia Basket Pavia, ma Bracci con 2 iniziative personali prova a tenere le squadre a contatto al 13’. 25-31.

Rossi fa ancora allungare Pavia con il movimento in perno fino al +11, massimo vantaggio, per il 25-36 del 14’ con cui coach Galetti chiama il primo timeout pieno della gara. Fiorenzuola prova ad uscire bene dal timeout, ma Dessì con spazio da 3 sentenzia nuovamente. 27-39.

Fowler e Maggiotto riportano Fiorenzuola sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Piazza in penetrazione fa +10 entrando negli ultimi 60 secondi del primo tempo. 35-45.

Un ottimo Maggiotto chiude il primo tempo ricucendo il gap a -7. 40-47, con 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per il capitano di Fiorenzuola.

Nel secondo tempo i Bees provano a ricucire da subito il gap sfruttando l’energia di Timperi e Galli (45-49 al 23’), ma la tripla ancora con spazio di capitan Rossi da linfa ai pavesi. 45-54.

Pavia è brava a rovistare nelle pieghe della partita, con un metro arbitrale decisamente permissivo. Maggiotto e Galli tengono a galla Fiorenzuola al 28’ (52-59), ma la tripla di tabella di Donadoni allo scadere dei 24’’ riporta oltre la doppia cifra di vantaggio Pavia. 52-63. E’ la bomba di Piazza a chiudere il terzo quarto con un gap importante in favore degli ospiti. 55-68.

Negli ultimi 10’ di gioco, Livelli con un gioco da 3 punti prova a dare la scossa ai valdardesi, ma Pavia è brava a giocare per due volte il triangolo offensivo alla ricerca di Nasello. 58-72 al 32’.

I Bees provano a ricucire fino al -8 con Livelli, ma Nasello sfrutta un semplice layup per il +10 pavese. Viene fischiato un tecnico alla panchina fiorenzuolana al 35’ dopo vibranti proteste su un fallo non sanzionato nella metà campo difensiva gialloblu e uno sfondo fischiato a Timperi sul possesso seguente.

Torgano si incendia dalla media distanza negli ultimi 5 minuti di gioco, mentre Fiorenzuola prova ad affidarsi alle sgroppate di Galli. 69-80, prima che D’Alessandro da 3 punti sentenzi la gara al 37’ facendo esplodere la panchina pavese. Timeout Fiorenzuola sul 69-83.

Pavia allunga nel garbage time fino ad un fin troppo pesante -18 che viene ricucito da un buon Rigoni nel finale. Finisce 78-92.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Riso Scotti Omnia Basket Pavia 78-92

(19-22; 40-47; 55-68)

Fiorenzuola Bees: Galli 18, Timperi 6; Bracci 8; Rigoni 4; Livelli 12; Allodi 3, Zucchi ne; Fowler 4; Fellegara ne; Bussolo ne; Ricci 6; Maggiotto 17. All. Galetti.

Omnia Basket Pavia: Saladini; Del Rosso; Piazza 14; Nasello 16; Dessì 8; Donadoni 13; D’Alessandro 13; Rossi 11; Bencivenni; Torgano 17; Botteri. All. Di Bella

Arbitri: Pulina di Rivoli e Suriano di Torino

Note: Fallo antisportivo fischiato a Dessì (O) al 33’. Fallo tecnico alla panchina di Fiorenzuola al 34’ (F) – 5 falli: D’Alessandro (O)