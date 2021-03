Fiorenzuola, Ghezzi e Romeo in prestito al Borgo San Donnino fino a fine stagione

Fiorenzuola, Andrea Ghezzi e Filippo Romeo in prestito al Borgo San Donnino, società che milita nel campionato di Eccellenza.

Lo comunica il club rossonero in una nota. “U.S. Fiorenzuola – si legge – comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo, in prestito secco fino al termine della stagione 2020/2021, i propri giocatori Andrea Ghezzi e Filippo Romeo alla società Borgo San Donnino in Eccellenza. Andrea Ghezzi – continua la nota -, portiere 2001 di Lugagnano Val d’Arda (PC), in questa stagione ha esordito con la prima squadra del Fiorenzuola nella gara interna contro il Lentigione, mentre Filippo Romeo, difensore classe 2002 di Fiorenzuola d’Arda (PC), nella scorsa stagione aveva totalizzato 3 presenze da titolare con la maglia rossonera”.

“Ad entrambi – conclude il comunicato – il più sentito ringraziamento da parte della società per la serietà e l’impegno dimostrato durante la stagione, ed il migliore augurio di un finale di stagione sportivo e professionale di buon livello”.