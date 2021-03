Fiorenzuola, nel derby contro Bakery serve l’impresa “Dobbiamo rimanere uniti e attenti”

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 affronta l’ultimo impegno del Girone B2 di Serie B Old Wild West 2020/2021, ospite nella giornata di sabato 6 marzo 2021 alle ore 21.00 al Palazzetto di Largo Anguissola a Piacenza della capolista Bakery Pallacanestro Piacentina.

Lo fa reduce dalla sconfitta patita per mano di Omnia Basket Pavia per 78-92 tra le mura amiche del PalaMagni di Fiorenzuola; una partita molto combattuta, dove i Bees hanno patito il -14 soprattutto nei minuti finali dopo essere arrivati al possesso per rientrare a -3 al 34′.

Per capitan Maggiotto e compagni gli ultimi 4 weekend hanno visto 2 vittorie ed altrettante sconfitte, con una crescita generale della squadra gialloblu che tuttavia non è ancora ripagata da una classifica che la vede all’ultimo posto in compagnia di Corona Platina Piadena a quota 8 punti.

Di altro umore è invece la squadra di coach Campanella, in testa alla classifica a quota 22 punti con 11 vittorie in 13 partite; la corazzata piacentina, con un roster chiaramente con l’obiettivo di stare nei piani altissimi di classifica, è reduce dalla vittoria per 75-77 in casa di Olginate, che l’ha catapultata anche alla qualificazione matematica in Coppa Italia.

Privi del forte Vico (giocatore da 11,6 punti, 3,5 rimbalzi e 3,6 assist a partita di media in stagione e giocatore che non necessita di presentazioni data la sua carriera), contro la Missoltino.it sono stati Perin e Sacchettini a fare la voce grossa in casa Bakery (36 punti in 2), con il grande apporto anche di Planezio e De Zardo.

Con ben 5 giocatori in doppia cifra di media in stagione, la Bakery si presenta all’appuntamento con i favori del pronostico, con 78,1 punti di media realizzati in stagione. All’andata fu 69-78 per i biancorossi al PalaMagni, in una gara combattuta dove fu la tripla proprio di Vico al 37′ a far pendere l’ago della bilancia in favore della Bakery (51-54 il punteggio al 30′).

Fiorenzuola vuole tuttavia fortemente far valere tutto il proprio potenziale, che l’ha portata ad ottenere vittorie importanti contro Vigevano e Varese tra le altre.

Il basket impostato da coach Galetti vede i Bees realizzare ben 78,5 punti di media in stagione (qualche decimo in più addirittura della capolista), sviluppando tanti possessi offensivi e con Livelli, Maggiotto, Galli e Timperi in doppia cifra di media.

La buona notizia di questa settimana vede Brighi essere tornato in palestra allacciandosi le scarpe per iniziare il suo recupero dall’infortunio muscolare patito ormai un mese fa.

I Bees durante la settimana hanno lavorato duramente per poter ben figurare di fronte alla capolista nel derby piacentino fuori casa, con coach Gianluigi Galetti che ha presentato così la sfida: ”Secondo me abbiamo disputato una partita discreta all’andata contro la Bakery. Credo che la chiave per sabato sarà quella di non essere intermittenti; probabilmente a un certo punto quando spendiamo tante energie perdiamo un filo di quella lucidità per noi fondamentale. Stiamo lavorando proprio su questo in questa settimana, con la consapevolezza che andiamo a incontrare una vera corazzata come Piacenza ma anche con la volontà di rimanere uniti e attenti per tutta la partita. In questo modo avremo situazioni sia a livello individuale che a livello di squadra positive nella metà campo difensiva, continuando a fare le nostre cose, che stanno anche riuscendo, in attacco.”