Fiorenzuola, vittoria in rimonta sul Mezzolara: rossoneri a -2 dalla vetta

Successo importantissimo per il Fiorenzuola, che nel recupero della 16esima giornata di Serie D (Girone D) supera in trasferta per 3-1 il Mezzolara e si porta a sole due lunghezze dalla capolista Aglianese.

I rossoneri effettuano due cambi rispetto alla gara contro la Marignanese Cattolica, inserendo Cavalli al centro della difesa e Oneto come centravanti. I primi minuti vedono le squadre con un buon ritmo in campo e l’aggressività in fase di non possesso la fa da padrona. Bella azione rossonera al 9’ che parte da Zaccariello per Perseu, pallone che arriva sulla fascia a Michelotto il quale serve un gran traversone al centro su cui né Oneto né Bruschi arrivano per un soffio. Il Fiorenzuola ci prova ancora al 13’ con il traversone mancino di Bruschi che trova Stronati con un terzo tempo di testa altissimo, blocca Malagoli.

Prova ad alzare il baricentro il Mezzolara dal 15’, riuscendo a creare superiorità in ripartenza con Barnabà sulla fascia destra senza tuttavia riuscire a calciare in porta. Lancio di Cavalli per Oneto al 27’, sulla respinta della difesa del Mezzolara ci prova Bruschi dai 25 metri di controbalzo. Palla fuori. Bella giocata di De Lucca in ripartenza al 30’ con l’esterno basso del Mezzolara che controlla un bel pallone ed arriva fino sul fondo, il traversone non trova il tap in di Sala. Bella discesa di Musiani al 31’; il rimpallo favorisce il tiro dal limite di Roda parato centralmente da Battaiola. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

I rossoneri provano ad imprimere ritmo fin dall’inizio della ripresa, ma è il Mezzolara a provarci per primo al 52’ con la botta dai 25 metri di Ferretti messa in angolo da Battaiola. Dopo 60 secondi è Sala, in posizione dubbia, a provare la rovesciata, colpendo il palo alla destra di Battaiola. Il Fiorenzuola risponde al 55’ con la transizione di Perseu che vede Michelotto sterzare sul mancino, ma il tiro viene bloccato da Malagoli a terra. Il Mezzolara passa in vantaggio al 62’ con Sala, il più lesto ad insaccare la respinta di Battaiola sulla conclusione dei bolognesi su sviluppo da corner. 1-0.

Filtrante di Zaccariello per Oneto al 69’, con il centravanti rossonero che incrocia e pareggia subito. 1-1. Il Fiorenzuola ribalta la partita in 6 minuti, con il neo entrato Arrondini che sugli sviluppi di un corner di Michelotto e’ il piu’ lesto di tutti a battere Malagoli. 1-2. Mister Tabbiani all’83’ sceglie di passare al 5-3-2 inserendo Potop per Michelotto; i rossoneri all’85’ calano il tris con Stronati su rigore, assegnato per atterramento di un caparbio Oneto. 1-3. Artioli prova a dimezzare il vantaggio nel recupero, ma la sfera è fuori.

Finisce 1-3 per il Fiorenzuola, che porta a 45 il suo bottino in campionato e mantiene saldamente il secondo posto avvicinando la vetta.

Mezzolara Calcio – U.S. Fiorenzuola 1-3

Mezzolara: Malagoli; Musiani; Dall’Osso; Maini; Ferretti; De Lucca (77’ Rizzi); Barnabá (78’ Broglia); Roselli; Sala (74’ Rossi); Roda (49’ Mantovani); Artioli. All. Togni

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Crotti; Guglieri; Zaccariello; Cavalli; Ferri; Michelotto (83’ Potop); Stronati; Oneto (89’ Saia); Bruschi (71’ Arrondini); Perseu. All. Tabbiani

Arbitro: Capriuolo da Bari – Assistenti: Pasquini da Genova e Piroli da Abbiategrasso

Reti: 62’ Sala (M); 69’ Oneto (F); 75’ Arrondini (F); 85’ rig. Stronati (F)

Note: Recupero: 0’ e 4’

Ammoniti: Crotti (F); Artioli (M); Ferretti (M); Ferri (F)