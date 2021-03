Focus economia con Rotary Piacenza e Confapi “Ordini e fatturato in ripresa nonostante la crisi”

Gruppo Piacentino

Focus economia con Rotary Piacenza e Confapi

E’ stato ricco di dati indicativi e di notizie interessanti il Focus Economico a cura di Confapi Industria Piacenza sull’andamento delle aziende del territorio piacentino e sul ruolo delle associazioni che le rappresentano, in una fase economico-sociale caratterizzata da grandi incertezze. La serata, organizzata dal Rotary Piacenza in modalità streaming, ha tracciato una foto completa dell’economia piacentina, in relazione a quella internazionale, nel contesto difficile, e in continua evoluzione, della pandemia. Ospiti dell’incontro, introdotti dal Presidente del Rotary Piacenza Giorgio Visconti, i vertici di Confapi Industria Piacenza: il Presidente Giangiacomo Ponginibbi, che è anche socio del Rotary Piacenza, il Direttore Andrea Paparo, il Vice Presidente Vincenzo Cerciello, Vice Presidente di Nordmeccanica Group, e la Presidente di Apid-Gruppo Donne Imprenditrici Confapi Industria Piacenza, Sara Brugnoni.

Il Presidente Ponginibbi ha sottolineato la tenuta, seppur con settori in maggiore contrazione rispetto ad altri, dell’economia del nostro territorio dopo la crisi della primavera dello scorso anno ed i buoni segnali di ripresa degli ordini e del fatturato, che lasciano sperare positivamente. Da un questionario proposto agli associati, e illustrato nel corso della serata rotariana, é emerso che diminuiscono il ricorso alla cassa integrazione e all’uso dello smart-working e che solo il 35% delle aziende piacentine consultate ha usufruito di finanziamenti pubblici da inizio pandemia a gennaio 2021. Tra i dati più rilevanti, quello che registra un consenso del 94% alla proposta di Confapi nazionale circa la somministrazione dei vaccini anti-Covid ai dipendenti in azienda, a cura dei medici del lavoro. Un segnale coraggioso, espressione di un tessuto imprenditoriale pronto a mettersi in gioco per una ripartenza che passa inevitabilmente dalla tutela della salute.

La serata rotariana ha analizzato nel dettaglio la situazione dei vari settori merceologici, grazie alla relazione del direttore Andrea Paparo, mentre l’Ing. Vincenzo Cerciello, Vice presidente di Nordmeccanica Group, ha analizzato i rapporti delle aziende piacentine con l’estero. Diminuiscono le esportazioni dalla nostra regione, che resta seconda a livello nazionale, e si registra comunque una ripresa a partire da luglio 2020. Resta infine molto da fare anche sul fronte della parità di genere. Ne ha parlato al Rotary Piacenza Sara Brugnoni, presidente di Apid-Gruppo Donne Imprenditrici di Confapi Industria Piacenza, analizzando il ruolo della figura femminile nella nostra economia.

Nel complesso, pur in un quadro difficile, alle aziende piacentine non mancano un sostanziale ottimismo e la determinazione a rilanciare. La pandemia, di cui tutti avremmo fatto a meno, ha insegnato anche agli imprenditori italiani, e piacentini, ad essere più strutturati. Uno stimolo, inevitabile, a perseguire un continuo miglioramento.