Forte vento: pali del telefono sradicati a Carpaneto, tegole danneggiano auto a Piacenza

Raffiche di forte vento: pali del telefono sradicati nel territorio di Carpaneto, lungo la strada per Magnano e alla Bellaria. Sul posto gli agenti della Polizia Locale Valnure e Valchero, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola.

Nella mattinata del 14 marzo i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi in provincia di Piacenza. Nel capoluogo hanno liberato via Guerra e via Veneto da rami caduti; così come hanno provveduto alla sistemazione di una lamiera pericolante in Raffalda. In via Monte Penice invece alcune tegole sono state sbalzate sul tetto di una macchina parcheggiata in strada, fortunatamente senza colpire nessuna persona.

Rami caduti hanno ingombrato anche la Statale 45, con richieste di intervento che sono andate avanti per tutta la mattinata.