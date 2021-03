Forte vento su montagna e collina, allerta della Protezione Civile

Forte vento in montagna e in collina: allerta della Protezione Civile – valida dalle ore 12 del 11 marzo fino alle 00:00 del 13 marzo – per il territorio piacentino.

Nella giornata di oggi, 11 marzo, – si legge nel bollettino della Protezione Civile – sono previsti rinforzi di ventilazione con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente superiori su tutte le aree montane, in particolare sui crinali, e valori fino a 74 km/h sulle aree collinari. I fenomeni risulteranno in intensificazione nelle ore serali e notturne ed in successiva attenuazione dalle prime ore del mattino di domani 12 marzo. Sono previste anche precipitazioni sulle aree di crinale centro-occidentale, localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle ore serali e notturne di oggi.

Nello specifico, l’allerta per vento è di colore arancione per quanto riguarda la montagna piacentino-parmense, mentre è di colore giallo per l’area dell’alta e bassa collina piacentino-parmense.