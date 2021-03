Forti raffiche di vento sui rilievi: allerta gialla della Protezione Civile

Nella giornata di domani 13 marzo una ventilazione sostenuta da sud-ovest continuerà ad interessare le aree appenniniche e collinari con valori fino a 88 km/h e raffiche localmente anche superiori.

Questo il bollettino aggiornato della Protezione Civile Emilia Romagna, che per sabato 13 marzo ha emanato una nuova allerta per vento valida anche per il territorio di Piacenza. Nella nostra provincia, l’allerta è di colore giallo ed interesserà le aree della montagna e dell’alta collina piacentino-parmense.