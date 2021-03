Forza la serratura della porta della chiesa e prova ad entrare in canonica, ma il parroco lo sorprende e chiama i carabinieri: arrestato 55enne.

E’ successo nella serata del 18 marzo, intorno alle 21:30: l’uomo, originario della Francia, senza fissa dimora e con vari precedenti, avrebbe tentato di accedere all’interno della canonica della chiesa ortodossa “Tre Santi Vescovi”, in via Del Consiglio a Piacenza. Il 55enne – riportano i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, che hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato – avrebbe forzato la serratura della porta d’ingresso della canonica con uno scalpello lungo 25 centimetri, venendo quindi sorpreso e fermato dal parroco che era all’interno. L’uomo avrebbe quindi tentato la fuga, venendo poco dopo bloccato dai carabinieri del Radiomobile, prontamente giunti sul posto.

Foto 2 di 2



Il grimaldello – informano i militari – è stato sequestrato, lo straniero portato in caserma e dopo le formalità di rito arrestato per tentato furto aggravato. E’ stato trattenuto presso la camera di sicurezza di Via Beverora in attesta del rito direttissimo al Tribunale di Piacenza.