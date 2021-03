Fotovoltaico e nuove opportunità per le aziende, webinar in Confindustria

Webinar per le aziende aderenti a Confindustria Piacenza dedicato al fotovoltaico.

L’appuntamento, dal titolo “Fotovoltaico e nuove opportunità per le aziende: un aiuto alla competitività da scelte green – Perché e per chi conviene” si terrà venerdì 26 marzo alle ore 11 e sarà introdotto da Nicola Parenti, vice presidente con delega all’Energia di Confindustria Piacenza.

“Tra le priorità indicate in tutte le politiche nazionali ed europee riveste un’indiscussa priorità il tema della sostenibilità. La transizione energetica ha bisogno di concretizzare politiche in grado di accompagnare tale processo che per sua natura durerà alcuni decenni” spiega Confindustria Piacenza.

“Ci sono ambiti di tali azioni che oggi offrono grandi opportunità. Una di queste è rappresentata dal fotovoltaico, una tecnologia ormai matura che può garantire sicurezza di rendimento e costi di acquisizione assai competitivi – sottolinea l’associazione in una nota -. Le aziende industriali che hanno la possibilità di autoconsumare gran parte della propria produzione hanno tempi di ritorno dell’investimento più bassi di quando c’era l’incentivo. In questo contesto vale la pena soffermarsi sullo stato dell’arte di questa tecnologia e sulle opportunità derivanti sia dalla costruzione di nuovi impianti che dal revamping di quelli, ormai obsoleti, realizzati ormai una decina di anni orsono. Oltre a ciò vanno, certamente, approfonditi tutte le possibilità offerte da nuove tecnologie che si affacciano, quali ad esempio il fotovoltaico flottante che sfrutta specchi di acqua per il posizionamento dei pannelli”.

Ecco il programma dei lavori: introduzione di Nicola Parenti, vice presidente con delega all’Energia di Confindustria Piacenza; Nuovi impianti fotovoltaici ed autoconsumo delle aziende- alcuni casi di successo – Andrea Dieci Erreci Srl; Il ruolo delle Esco nella scelta del fotovoltaico o del revamping –

Carmelo La Rosa Enel X; Le comunità energetiche: nuova opportunità per aziende – Ottavio Retico GSE;

Il caso: fotovoltaico flottante: una nuova strada per una sostenibilità a 360 gradi – Claudio Bassanetti, Vice Presidente Confindustria Piacenza e Presidente ANEPLA.