Frontale all’alba a Pievetta Dogana, donna incastrata tra le lamiere

Incidente frontale all’alba a Pievetta Dogana, una donna in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto lungo la provinciale, tra le due rotonde che portano al magazzino Amazon alle 6 di mattina del 19 marzo.

Una Bmw, forse a causa di un colpo di sonno del conducente, ha invaso la corsia opposta andato a impattare frontalmente contro una Citroen C3. Subito sono giunti i soccorsi: i vigili del fuoco Castelsangiovanni, l’auto infermieristica 118 di Castelsangiovanni e l’ambulanza Pubblica Assistenza Val Tidone. Ad avere la peggio la donna che guidava C3: è rimasta incastrata e per liberarla si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco pompieri. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: si è rotta una gamba.

Più lievi le condizioni del conducente della Bmw: all’arrivo dei soccorsi era fuori dalla sua auto ma non ricordava quanto successo. Entrambi sono stati condotti in ospedale a Piacenza. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Castelsangiovanni.