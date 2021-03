Gas Sales Bluenergy in campo contro Verona al PalaBanca DIRETTA

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – NBV VERONA 1-2 (27-29; 21-25 25 -22)

AGGIORNAMENTI LIVE

Prende avvio sabato 27 marzo, alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza, il girone che vedrà impegnata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca, che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup. La prima avversaria che i biancorossi andranno ad affrontare in questa sfida casalinga è NBV Verona (Diretta Eleven Sports).

STATISTICHE

PRECEDENTI: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Verona)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno

EX: Michele Baranowicz a Verona nel biennio 2015-2016

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Davide Candellaro – 9 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Oleg Antonov – 7 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 1 punto ai 700, Trevor Clevenot – 5 punti ai 1800, Georg Jr Grozer – 1 punto ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Mads Kyen Jensen – 1 punto ai 200, Luca Spirito – 3 punti ai 400 (NBV Verona)