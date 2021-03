Gas Sales Bluenergy, inizia la corsa all’Europa: al Palabanca arriva Verona

Prende avvio sabato 27 marzo, alle ore 18 al PalaBanca di Piacenza, il girone che vedrà impegnata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca, che mettono in palio un posto nella prossima Challenge Cup. La prima avversaria che i biancorossi andranno ad affrontare in questa sfida casalinga è NBV Verona (Diretta Eleven Sports).

Lasciata alle spalle la corsa per i play off scudetto, Clevenot e compagni hanno nuovo obiettivo da raggiungere. I ragazzi allenati da coach Lorenzo Bernardi sono attesi da sette sfide a distanza ravvicinate; un vero e proprio tour de force in questo finale di stagione che però non intimorisce i piacentini pronti a scendere in campo determinati più che mai.

Per Alberto Polo, originario di Bassano del Grappa, la sfida di domenica sarà una sorta di derby personale. Il centrale classe ‘95 è carico e commenta così il percorso che insieme ai suoi compagni andrà ad affrontare: “Giocheremo queste sfide con il massimo impegno, cercando di arrivare fino alla fine. Il torneo è organizzato con una formula nuova, adesso pensiamo a fare bene questo girone e posizionarci nella migliore posizione in classifica e poi penseremo al resto. Ci aspettano sette partite ravvicinate e giocare ogni tre giorni e sarà faticoso, tenendo presente gli allenamenti e anche le trasferte che ci aspettano. Arrivati a questo punto della stagione abbiamo dimostrato chi siamo, dobbiamo concentrarci nel dare tutto in questo mese che rimane e fare del nostro meglio”.

Primo avversario dei biancorossi è NBV Verona, guidata da Radostin Stoytchev: Polo sottolinea quanto sarà fondamentale mantenere alto il livello di concentrazione e soprattutto non pensare alle sfide passate della regular season: “La prima squadra che andiamo ad affrontare è Verona, non ci deve influenzare il fatto che in campionato siamo riusciti ad avere la meglio nei due confronti. È stata una stagione difficile, però conoscendo i giocatori che ha Verona vorranno sicuramente fare bene in questa fase finale. Hanno giocatori di alto livello bisognerà stare attenti e non sottovalutarli”.

A Piacenza arriva una NBV Verona che vuole concludere nel migliore dei modi questo finale di stagione. Dopo l’uscita nel Turno Preliminare contro Milano, Spirito e compagni hanno avuto a disposizione alcune settimane per lavorare al meglio in palestra e, come sottolineato da coach Stoytchev, anche per lavorare su aspetti che per mancanza di tempo erano stati tralasciati.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Verona)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 gare – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza)

PRECEDENTI NEI PLAY OFF 5° POSTO: nessuno

EX: Michele Baranowicz a Verona nel biennio 2015-2016

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Davide Candellaro – 9 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Oleg Antonov – 7 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 1 punto ai 700, Trevor Clevenot – 5 punti ai 1800, Georg Jr Grozer – 1 punto ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Mads Kyen Jensen – 1 punto ai 200, Luca Spirito – 3 punti ai 400 (NBV Verona)