Trento ritorna avanti, ora Gas Sales si gioca tutto (1-2) DIRETTA

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ITAS TRENTINO 1-2 (17-25; 27-25; 18-25)

AGGIORNAMENTI LIVE

Trento torna avanti, la forza del sestetto di Lorenzetti è emersa nel corso del terzo parziale condotto con autorità. Gas Sales aveva illuso raggiungendo gli avversari a metà set, ma nel finale la fuga.

Pareggia il conto dei set la Gas Sales dopo un secondo parziale molto combattuto: erano partiti meglio i biancorossi ma l’Itas si è riportata in parità. Poi a decidere i vantaggi fino al 27-25 finale. Piacenza c’è.

Non è un buon inizio in gara 2 play off per la Gas Sales che non entra praticamente in partita e soccombe sotto i colpi di Trento. I biancorossi costretti a inseguire.

—

Atto secondo al PalaBanca di Piacenza: domenica 14 marzo in scena Gara 2 dei Quarti Play Off di SuperLega Credem Banca tra i padroni di casa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la formazione ospite dell’Itas Trentino (Diretta Eleven Sports).

Dopo aver sfiorato il colpaccio mercoledì a Trento cedendo solo al tie break, i biancorossi hanno tutta l’intenzione di riprovarci per allungare la serie a gara 3.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 5 (5 successi Itas Trentino)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 gare– 2 in Regular Season (2 successi Trento), 1 ai Quarti Play Off Gara 1 (1 successo Trento)

PRECEDENTI AI PLAY OFF:1 gara – 1 nei Quarti 2020/21 (1 successo Trento)

EX: Dick Kooy a Piacenza nel 2019/20, Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015-2016, Davide Candellaro a Trento nel biennio 2018-2019, Alberto Polo a Trento nel 2013/14, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018-2019

A CACCIA DI RECORD:

Ai Play Off: Georg Jr Grozer – 2 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Nimir Abdel-Aziz – 8 punti ai 100, Davide Candellaro – 9 punti ai 200 (Itas Trentino)

In carriera: Oleg Antonov – 16 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 3 punti ai 700, Trevor Clevenot – 14 punti ai 1800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Alessandro Michieletto – 13 punti ai 500, Andrea Argenta – 6 punti ai 1600 (Itas Trentino)