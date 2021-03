Gas Sales pronta a gara 2 con Trento, Antonov: “Sarà un gran match”

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA PRONTA PER GARA 2. ANTONOV: “CI ASPETTA UNA GRANDE GARA”

Atto secondo al PalaBanca di Piacenza: domenica 14 marzo, infatti, alle ore 18 nell’impianto piacentino andrà in scena Gara 2 dei Quarti Play Off di SuperLega Credem Banca tra i padroni di casa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e la formazione ospite dell’Itas Trentino (Diretta Eleven Sports).

Dopo aver sfiorato il colpaccio mercoledì a Trento cedendo solo al tie break, i biancorossi hanno tutta l’intenzione di riprovarci per allungare la serie a gara 3. La vincente di questo quarto andrà ad affrontare una tra Civitanova e Modena. Clevenot e compagni sanno bene che servirà quella determinazione e grinta che si sono visti nei parziali conquistati nella sfida infrasettimanale, cercando di limitare al massimo gli errori. I play off hanno dimostrato già nella prima giornata di riservare sorprese e che tutto può succedere: proprio per questo i ragazzi di coach Bernardi scenderanno in campo pronti a dare battaglia ai trentini.

Nella gara di mercoledì Oleg Antonov ha avuto un grande impatto sulla partita: dal suo turno in battuta nel terzo set, infatti, è partita la rimonta quando Piacenza si trovava sotto di quattro lunghezze. Proprio lo schiacciatore biancorosso torna sulla sfida di Trento e carica i compagni in vista di domenica:

“Se guardiamo a gara 1 siamo sicuramente dispiaciuti per il risultato finale ma la partita che abbiamo disputato ci dà fiducia per il gioco che siamo riusciti a esprimere sul campo di Trento.

Dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto e prepararci al meglio alla prossima sfida di domenica al PalaBanca. Sarà ancora un’altra grande gara ma siamo sicuri che abbiamo ancora la possibilità di dimostrare il nostro valore”.

In casa Itas Trentino c’è voglia di chiudere già domenica la serie per poi concentrarsi sulla coppa. La formazione di Angelo Lorenzetti ha tra le mani il primo match ball e ha tutta l’intenzione di sfruttarlo per centrare la dodicesima qualificazione alle semifinali. In gara 1 i gialloblù hanno potuto contare sui colpi di Nimir e Lucarelli, decisiva la loro serie al servizio ma anche sulle giocate dei centrali, in modo particolare di Lisinac, vera e proprio spina nel fianco con i suoi 16 punti realizzati.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 5 (5 successi Itas Trentino)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 3 gare– 2 in Regular Season (2 successi Trento), 1 ai Quarti Play Off Gara 1 (1 successo Trento)

PRECEDENTI AI PLAY OFF:1 gara – 1 nei Quarti 2020/21 (1 successo Trento)

EX: Dick Kooy a Piacenza nel 2019/20, Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015-2016, Davide Candellaro a Trento nel biennio 2018-2019, Alberto Polo a Trento nel 2013/14, Aaron Russell a Trento nel biennio 2018-2019

A CACCIA DI RECORD:

Ai Play Off: Georg Jr Grozer – 2 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Nimir Abdel-Aziz – 8 punti ai 100, Davide Candellaro – 9 punti ai 200 (Itas Trentino)

In carriera: Oleg Antonov – 16 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 3 punti ai 700, Trevor Clevenot – 14 punti ai 1800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Alessandro Michieletto – 13 punti ai 500, Andrea Argenta – 6 punti ai 1600 (Itas Trentino)