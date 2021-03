Gattini di pochi giorni buttati tra bottiglie di vetro, salvati da Enpa e vigili del fuoco

Gattini buttati nel bidone interrato del vetro, per salvarli intervengono Enpa e Vigili del Fuoco di Fiorenzuola D’Arda.

“La chiamata di soccorso è arrivata nella tarda giornata di domenica – spiega Michela Bravaccini, Commissario Enpa Piacenza -, un ragazzo ci ha riferito che nella zona cimitero di Castell’Arquato erano stati gettati nel bidone della raccolta indifferenziata del vetro alcuni micini, che aveva sentito miagolare. Il giovane ha quindi allertato i carabinieri che hanno subito passato il numero diretto di Enpa, in quanto la situazione richiedeva sicuramente un intervento tempestivo ed efficace”.

Giunti sul posto, lo stesso Commissario Bravaccini e il vice Capo Nucleo Maria Giovanna Passera hanno compreso la difficoltà dell’intervento: il bidone del vetro dove erano stati gettati micini era infatti interrato e quindi non accessibile dall’esterno. Dopo alcuni tentativi rivelatisi infruttuosi è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che insieme ai volontari Enpa si sono messi all’opera per cercare di trovare una soluzione. Una volta individuata la posizione dei piccoli felini si è capito che erano stati chiusi in una borsina di plastica bianca annodata.

“Per quanto paradossale, è stato proprio questo ennesimo gesto di crudeltà da parte di chi li ha buttati fra bottiglie, vasi e vetri rotti che ha dato la possibilità ai soccorritori di riuscire nel salvataggio – evidenzia Bravaccini -; utilizzando una pinza stroboscopica e un lungo rampino, i Vigili del fuoco sono riusciti ad “acchiappare” il sacchetto e, con estrema delicatezza, a portarlo ad un’altezza tale da rendere possibile il recupero da parte dei volontari Enpa. All’interno quattro piccoli micini bianchi e neri, tutti e quattro con il cordone ombelicale ancora attaccato, facile quindi presumere che avessero due o tre giorni di vita”. La rete di solidarietà si è allargata ulteriormente, con il coinvolgimento dell’associazione Asilo del cane, i cui volontari sono abituati ad allattare artificialmente i cuccioli. “Una volta messi i piccoli in sicurezza – continua Bravaccini -, li abbiamo portati subito al canile di Castell’Arquato dalle volontarie di Asilo del cane, che hanno in primis provveduto a scaldarli per poi dar loro la prima pappa. Dopo questa terribile esperienza saranno loro ad accudirli, nella speranza che tutti e quattro ce la facciano e possano trovare una nuova famiglia tutta per loro”.

“Il responsabile di questo terribile gesto, che oltre ad essere crudele è anche un reato, sarà difficile da rintracciare – conclude Bravaccini -, ma in questi casi, come sempre, si pone l’accento sulla catena di solidarietà, buona volontà e professionalità che in questi casi non deve mai mancare: quindi un grazie di cuore a quel ragazzo che non ha ignorato il pianto dei piccoli micini attivandosi subito per cercare soccorso, all’ operatore della Rieti che ha aiutato nei primi step del soccorso e, ovviamente, a Enpa Piacenza, ai Vigili del fuoco di Fiorenzuola d’Arda e all’Associazione Asilo del cane”.