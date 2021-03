Gestione stadio “Garilli”, il Comune pubblica il nuovo bando

E’ stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Piacenza il nuovo bando per la gestione dello stadio Garilli. Il precedente appalto di concessione scadrà infatti il prossimo 30 giugno; il nuovo avrà durata di tre anni, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del prossimo 26 aprile.

Il valore stimato della concessione, relativo ai tre anni di durata, è pari ad Euro 1.354.057,00 (iva esclusa). Il Concessionario dovrà versare al Comune di Piacenza un canone pari a 1.000 euro, salvo migliore offerta presentata in sede di gara, da corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno. Sono a carico del concessionario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dell’intero complesso. Sarà invece il Comune di Piacenza a farsi carico della manutenzione straordinaria, oltre alle spese per l’adeguamento del “Garilli” ai “Criteri Infrastrutturali” emanati annualmente dalla Lega Calcio di riferimento (serie A, serie B, serie C e LND).