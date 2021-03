Giochiamo con Circoluna, l’appuntamento in streaming per le scuole d’infanzia

Ritorna per le scuole dell’infanzia “Giochiamo con…Circoluna” e prosegue così il progetto in live streaming di Teatro Gioco Vita “Salt’in Banco_webinar” 2021, programma di appuntamenti di gioco e animazione teatrale dal vivo per le scuole realizzati online.

Si tratta della veste “virtuale”, in attesa di tornare nei teatri, che ha assunto in questa stagione 2020/2021 la Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco” proposta dal Centro di produzione teatrale piacentino, direzione artistica Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren e curata da Simona Rossi, responsabile progetti teatro ragazzi, teatro scuola e formazione di Teatro Gioco Vita. Il nuovo appuntamento con “Giochiamo con…Circoluna”, evento online che era stato presentato per la prima volta in febbraio, è per martedì 9 e mercoledì 10 marzo. Rivolto alle scuole dell’infanzia, il gioco teatrale ispirato allo spettacolo di Teatro Gioco Vita “Circoluna” è condotto da Valeria Barreca, con l’assistenza tecnica di Anna Adorno e il coordinamento artistico di Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi.

Nell’incontro si propone una ricostruzione giocata di “Circoluna” attraverso una modalità interattiva. L’attrice in diretta online alterna momenti di narrazione e gioco con frammenti video e animazione di sagome dello spettacolo. Circo e ombra: queste due parole accompagnano la narrazione-gioco di Lucetta, l’attrice-presentatrice che senza il suo compagno Achille e senza gli artisti del circo è rimasta sola a raccontare la storia del grande “Circoluna!!…l’unico, il solo, l’autentico circo d’ombre al mondo.” Nel circo d’ombre più famoso e pazzo del mondo la luce è una grande protagonista ed è incarnata dalla bellissima ballerina Luna. La sua magica luce però è stata rubata e nessuna delle piccole ombrine del circo ha idea di chi sia stato. Lucetta deve assolutamente ritrovarla, altrimenti Luna non potrà danzare per il suo amato pubblico. Solo l’intuito, l’entusiasmo e l’attenzione dei bambini potranno aiutare Lucetta e Luna a risolvere questo misterioso caso! E proprio come avviene nello spettacolo, in una carambola di situazioni divertenti, l’attrice chiede aiuto ai bambini per raggiungere il finale.

Il gioco teatrale online è rivolto a un singolo gruppo e concepito come esperienza autonoma rispetto allo spettacolo a cui si ispira. Quindi può essere fruito anche da chi ha già visto “Circoluna” in teatro o avrà l’occasione di vederlo in futuro. Il percorso di “ri-costruzione” della storia dello spettacolo ha l’obiettivo di stimolare la curiosità dei bambini verso i linguaggi teatrali, offrendo loro nuovi strumenti comunicativi. Con la narrazione collettiva i piccoli spettatori entrano nel vivo del “fare teatro”, diventando così “piccoli spettatori esperti”. Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.

Teatro Gioco Vita GIOCHIAMO CON… CIRCOLUNA

“Il circoteatro” gioco teatrale condotto da Valeria Barreca

tecnico Anna Adorno

coordinamento artistico Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi

live streaming _ martedì 9 e mercoledì 10 marzo (per le scuole dell’infanzia)