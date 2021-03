Giornata mondiale dell’Acqua, laboratorio online per adulti e bambini con Pappa e Pero

Un bastone della pioggia, una palla di vetro e chissà quali altri oggetti misteriosi attendono i partecipanti al laboratorio online per bambini e genitori in calendario lunedì 22 marzo alle 17 e 30, nell’ambito del percorso socio-educativo Itinerario Famiglie, nella ricorrenza della Giornata mondiale dell’Acqua.

Sotto la guida di Pappa e Pero, chi si iscriverà all’evento ‘Acqua, fonte di ispirazione’ sarà coinvolto nella realizzazione di questi manufatti artistici – tutti attinenti alla più preziosa risorsa della natura – utilizzando materiali rigorosamente di riciclo, nel segno dell’Agenda 2030 e dell’attenzione alla sostenibilità che caratterizza, quest’anno, le iniziative promosse dall’associazione Le Valigie su affidamento del Centro per le Famiglie. Sarà l’occasione in cui, attraverso brevi storie e la manualità del laboratorio, divulgare informazioni sull’acqua e riflettere sull’importanza di evitare sprechi, ma anche sull’equa distribuzione e sul diritto di tutti i Paesi del mondo ad avere accesso a fonti salubri e in quantità sufficiente a garantire condizioni di vita dignitose.

Per ragioni organizzative, l’incontro sulla piattaforma Google Meet (gratuito) sarà a numero chiuso: è necessario iscriversi al link https://forms.gle/ jvHUrQT8Tjmjjuth9, sino a esaurimento dei posti disponibili. Una volta raccolte le adesioni, i partecipanti riceveranno via e-mail l’elenco dei materiali necessari per svolgere l’attività.