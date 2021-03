Giornata vittime covid, un minuto di silenzio in prefettura “Pandemia non è finita”

Il prefetto Daniela Lupo e il personale della prefettura di Piacenza osserveranno alle ore 11 di giovedì 18 marzo un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus.

“La pandemia non è finita – si legge in una nota della prefettura -. Il modo migliore per onorare le vittime e chi combatte per la vita propria e degli altri è adottare tutti comportamenti responsabili. Ma oggi è giusto riflettere insieme e ricordare le persone care”.