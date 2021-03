Giovani nuotatori della Nino Bixio in vasca a Cremona

I piccoli nuotatori della Nino Bixio di Piacenza sono tornati in vasca domenica 28 marzo alla piscina comunale di Cremona per terza manifestazione provinciale Esordienti A e B.

La Federazione Italiana Nuoto è riuscita ad aggiungere altri quattro eventi per la categoria Esordienti, così da dare la possibilità anche ai più giovani di gareggiare e provare a qualificarsi per i campionati regionali estivi in programma a luglio. Al mattino sono scesi in vasca gli esordienti B: Anita Frovi ha gareggiato nei 100 rana (1’52”60) e nei 50 delfino (1’04”60), Andrea Ballotta nei 100 stile libero (1’32”40) e nei 50 dorso (48”60), Olmo Dadati nei 100 stile libero (1’30”60) e nei 50 dorso (50”80), Lorenzo Magnani nei 50 rana in (57”00) e nei 100 misti (1’52”40) e Nicola Rossi nei 100 stile libero (1’20”30) e nei 50 delfino (47”90).

Al pomeriggio è stata la volta degli esordienti A: Lucrezia Dordoni nei 100 dorso (1’17”40) e nei 100 stile libero (1’06”70), Cecilia Ricci ha gareggiato nei 200 rana (3’33”70) e nei 100 stile libero (1’16”40), Giorgia Sardi nei 100 (1’27”70) e nei 200 dorso (3’06”00), Elena Zilli nei 50 stile libero (33”60) e nei 100 rana in (1’20”90), Marcello Beni nei 200 (2’59”50) e nei 100 stile libero (1’26”10) e Matteo Sardi nei 200 stile libero (2’33”50) e nei 200 dorso (2’43”30).

I piccoli nuotatori della Nino Bixio hanno migliorato i loro tempi trascorrendo una domenica insieme ai loro compagni di squadra, gareggiando divertendosi, obiettivo principale della società: “Raggiungere buoni risultati col duro lavoro in vasca, ma sempre col sorriso!”.