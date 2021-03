“Giù il mercato ortofrutticolo entro 4 mesi” Verso il nuovo accordo sul Consorzio Agrario

L’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo sarà demolito nel giro quattro mesi. E’ quanto prevede il nuovo accordo di programma, in procinto di essere sottoscritto, tra Comune di Piacenza e Consorzio Terrepadane per il recupero dei 130mila mq lungo via Colombo. Al posto dell’ex mercato verrà realizzato un parcheggio.

A illustrare l’intesa in consiglio comunale è stata l’assessora all’Urbanistica Erika Opizzi. “Il Consorzio Terrepadane – ha spiegato – si impegna a demolire e bonificare l’ex mercato ortofrutticolo entro 120 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Entro il prossimo 31 marzo Terrepadane dovrà trasmettere il progetto definitivo del parcheggio e consegnare anche i progetti esecutivi relativi alla riqualificazione dell’ex mercato di Piazza Casali e dell’ex locomotori Berzolla, opere legate al Bando Periferie. Entro il 31 dicembre 2022, dovrà poi trasmettere una proposta dettagliata di convenzionamento urbanistico attuativo, che sviluppi il cronoprogramma delle opere di urbanizzazione e di riqualificazione ambientale, oltre a specificare il sistema delle fideiussioni da prestare a garanzia delle singole opere di urbanizzazione. Il consorzio si impegna inoltre a sottoscrivere la convenzione urbanistica entro il 31 dicembre 2023 e a comunicare, entro il 31 agosto dello stesso anno, il partner-operatore di mercato affinché il Comune possa effettuare le verifiche di legge”.

“E’ una partita che stiamo portando avanti da mesi, complessa e difficile – ha sottolineato il sindaco Patrizia Barbieri -. Abbiamo introdotto quei miglioramenti che andavano nell’interesse pubblico. C’è un grande interesse pubblico, perchè quell’area va bonificata, altrimenti rimane sulle spalle della comunità piacentina”.