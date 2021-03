Gli artificieri dell’Esercito a Morfasso per una bomba a mano: rimossa e fatta brillare

Intervento degli artificieri dell’Esercito, nella mattina del 30 marzo, nel Comune di Morfasso (Piacenza) per neutralizzare un ordigno della Seconda guerra mondiale.

Una bomba a mano N36 di fabbricazione inglese era stata rinvenuta nei giorni scorsi in in un casolare diroccato in località Case Gazzola. Prontamente i Carabinieri della locale stazione avevano delimitato l’area e segnalato il ritrovamento alla Prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito. Il team specialistico, composto da due operatori del 2° Reggimento Genio Pontieri, ha provveduto a mettere in sicurezza il sito e successivamente a trasportare la bomba in un’area idonea limitrofa, dove è stata fatta brillare. Alle operazioni ha partecipato l’assetto sanitario fornito dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Piacenza.

Meno di due settimane fa i genieri piacentini erano intervenuti a Ferriere per neutralizzare la stessa tipologia di bomba a mano e quotidianamente li si vede impegnati, nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Siena, Livorno, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Prato, nella neutralizzazione di una minaccia che, nonostante il trascorrere degli anni, rimane sempre elevata.