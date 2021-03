“Governo fa bene a pensare a una stretta, stop nei week-end potrebbe essere sufficiente”

“Il Governo fa bene, su consiglio degli esperti e degli scienziati, a porsi il tema di come dare una stretta robusta per qualche settimana. Perché abbiamo bisogno, quando si deciderà di riaprire, di non chiudere più”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo nel corso della tramissione “Mattino 5” su Canale 5 sulle possibili nuove restrizioni per arginare la pandemia: “Il contagio – ha osservato – sta crescendo in quasi tutto il Paese, i numeri sono preoccupanti, le varianti hanno cambiato persino quasi la natura del virus, perchè contagiano molto più rapidamente e colpiscono anche bambini e giovanissimi, una fascia che prima era pochissimo contagiata. Qualche misura estesa al Paese serve per arginare quest’ondata”.

“Io so – ha aggiunto – che la gran parte dei presidenti di Regione pensa che serva qualche misura di restrizione. Poi quando si dice lockdown e si pensa all’anno scorso, in ogni caso le industrie, le fabbriche e i cantieri non sono mai più state chiuse e non lo sarebbero nemmeno oggi. Può darsi che la stretta nei week-end possa essere sufficiente, credo poi serva una valutazione territorio per territorio: io ho deciso la scorsa settimana le zone rosse per Bologna e Modena perché i contagi erano molto alti e ho voluto dare una stretta immediatamente, per arginare subito il contagio”.

