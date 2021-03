Nuovi attraversamenti pedonali e nuova segnaletica verticale e orizzontale, nell’ottica della messa in sicurezza, sono visibili da qualche giorno nel Comune di Gragnano Tr (Piacenza).

Il Sindaco Patrizia Calza e l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Schiavi evidenziano l’importanza del confronto con la cittadinanza. “In particolare – spiegano – abbiamo accolto alcune segnalazioni pervenute dai cittadini prevedendo attraversamenti pedonali all’ingresso del capoluogo e a Casaliggio, nei pressi di due fermate degli autobus. Inoltre abbiamo chiesto di disegnare nuovi attraversamenti a Gragnanino, cercando di dare continuità ad un percorso ciclopedonale che, in considerazione delle oggettive condizioni strutturali della strada e degli spazi a disposizione, si interrompeva presso l’intersezione tra le due strade provinciali S.P. 7 S.P. 11”.

“Con la realizzazione del nuovo tratto di percorso ciclopedonale a tutela dell’utenza debole – precisano gli amministratori -, già previsto nel tratto tra Gragnanino e Vallarsa, lungo la provinciale, si metterà un ulteriore tassello nel progetto volto alla completa ciclopedonabilità di tutto il territorio comunale attraverso collegamenti tra tutte le frazioni, il Capoluogo e la città di Piacenza. In occasione degli incontri con l’assessore Regionale Priolo in merito al nuovo Piano regionale sulla qualità dell’aria ho avanzato espressamente la richiesta di estendere ai comuni limitrofi alla città il contributo “Bike to Work” per i cittadini che si recano al lavoro in bicicletta in quanto diversi gragnanesi, sfruttando le infrastrutture ciclabili esistenti già hanno fatto questa scelta per la mobilità e sembra ci siano delle aperture interessanti”.