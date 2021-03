Gruppo di cammino per anziani, il Comune di Piacenza cerca organizzatore

Promuovere l’attività fisica di anziani e persone fragili, offrendo al tempo stesso un’occasione di socialità nel rispetto delle normative anti contagio.

E’ il progetto del Comune di Piacenza, che ha stanziato allo scopo 4 mila euro da corrispondere a chi si occuperà della gestione del servizio, tramite bando pubblicato sull’albo pretorio. L’attività si svolgerà, nelle intenzioni di palazzo Mercanti, con cadenza bisettimanale e su più turni, da aprile a giugno. “L’iniziativa rappresenta un’importante azione nella promozione del benessere fisico dell’anziano e delle persone fragili, incrementando le ricadute positive sia psicofisiche che sociali contrastando, contemporaneamente, l’isolamento sociale pur nel rispetto dei requisiti di sicurezza sanitaria legati alla pandemia COVID-19, procedendo, nel caso, all’organizzazione su più turni per evitare assembramenti” si legge nella delibera.

“Pertanto, si procede all’avvio della procedura per la ricerca di un soggetto a cui affidare la concessione di un servizio di attività motoria (gruppi di cammino) rivolto ad anziani ed utenti fragili residenti nel territorio comunale per il periodo aprile – giugno 2021, con cadenza bisettimanale, eventualmente su più turni, ricorrendo necessariamente all’esterno in quanto la dotazione organica dell’ente non prevede tali figure professionali”.