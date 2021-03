I Cinghiali della Val Tidone hanno iniziato la pulizia dei sentieri e dei percorsi per la mountain bike e il trekking intorno a Pianello (Piacenza).

In vista dell’arrivo della bella stagione che porterà di nuovo sulle piste e sui tracciati delle colline piacentine bikers e appassionati delle escursioni, alcuni volontari del sodalizio sono passati all’azione. Un lavoro meritorio per riaprire i sentieri per le mountain bike e le passeggiate, in particolare nei punti dove le nevicate e il gelo dell’inverno hanno provocato le cadute di piante e rami e l’ostruzione dei percorsi. E anche un’opera di salvaguardia del territorio montano, in una delle valli più belle del piacentino.

Nel post e nelle foto della pagina Facebook dei Cinghiali l’attività svolta da alcuni volontari.