I circoli del Pd si confrontano sulle proposte di Letta

I CIRCOLI PD SI CONFRONTANO SULLE PROPOSTE DI LETTA – La nota stampa del Pd

Anche i 26 Circoli del Partito Democratico piacentino, con i loro oltre 600 iscritti, hanno avviato il confronto sul vademecum proposto dal nuovo Segretario Enrico Letta. Una mobilitazione che ha raccolto la disponibilità e l’interesse di tutti pur in un momento davvero difficile, condizionato dalla pandemia e dal conseguente distanziamento. In tutt’Italia i Circoli convocati sono oltre 5.000. Tutti gli incontri si svilupperanno su piattaforma online e gli esiti saranno restituiti a Roma entro il 31 marzo per essere oggetto di dibattito in una nuova Assemblea nazionale che ridefinira’ le scelte prioritarie del Partito Democratico, accompagnate anche da proposte di modifica delle modalità di partecipazione degli iscritti.

L’ascolto concreto della base ritorna ad essere scelta prioritaria stimolando la partecipazione e rendendo più efficace l’azione politica della forza perno del campo di centrosinistra, ben declinata nei tre punti che titolano le proposta di Letta:

progressisti nei contenuti,

riformisti nei metodi,

radicali nei comportamenti.

Un segnale importante in vista degli imminenti appuntamenti elettorali anche nei nostri Comuni.

Di seguito gli appuntamenti:

mercoledì 24 MARZO

ore 21 Fiorenzuola

ore 21 Rottofreno

giovedì 25 MARZO

ore 20,30 Bassa

ore 19 Val Nure

ore 21 Val Tidone

ore 20,30 Sarmato

venerdì 26 MARZO

ore 21 Val Trebbia

domenica 28 MARZO

ore 21 Piacenza

martedì 30 MARZO

ore 18,30 Val d’Arda

Per info contattare sede provinciale PD 0523384797.