I Lyons contro la Lazio a caccia di punti preziosi

Il grande rugby del Peroni TOP10 torna allo Stadio “Walter Beltrametti”, dove sabato 27 marzo alle ore 15 la Sitav Rugby Lyons ospiterà la Lazio.

I Leoni sono a caccia di una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in vista delle ultime tre giornate di campionato, in cui sfideranno tre squadre in lotta per i playoff (in ordine Rovigo, Valorugby e Calvisano), mentre i biancocelesti sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo aver comunque fatto vedere miglioramenti importanti nelle ultime uscite.

Sfida da non sottovalutare dunque per i bianconeri, che dovranno fronteggiare una squadra orgogliosa e ancora affamata: la spada di Damocle della retrocessione non pende più sulla testa degli uomini di Carlo Pratichetti e anche i biancocelesti ora possono giocare a mente sgombra e mettere tutto sul campo senza remore. Nelle ultime 5 partite disputate sono arrivati i 4 punti in classifica della Lazio, frutto di punti di bonus, dimostrando che i giocatori sono determinati a restare attaccati alla partita, anche con avversari di caratura superiore. La sfida d’andata coincise con il miglior momento di forma dei Lyons, che si imposero con un autorevole 0-28 a Roma, mentre l’ultimo confronto al “Beltrametti” tra le due formazioni risale alla scorsa stagione: una partita tesissima risolta da un drop di Guillomot all’80’ che consegnò la vittoria ai Lyons.

Traguardo importante per uno dei veterani della squadra bianconera: questo sabato Enrico Cafaro taglierà il traguardo delle 100 presenze nel massimo campionato italiano, di cui 20 collezionate nelle ultime due stagioni in maglia Lyons. Abbiamo parlato con lui della sua carriera e della partita di sabato: “Mi stai dicendo che sto diventando vecchio forse? Ricordo ancora la mia prima partita in TOP10, in maglia Capitolina contro Rovigo quando avevo 19 anni. Tanti campioni affermati, mentre io ero un “piloncino” di provincia che voleva solo divertirsi. Da lì sono state tante altre partite, tante altre squadre, tanti altri ricordi. Uno su tutti: la Coppa Italia vinta a Viadana, un momento e una squadra che non dimenticherò mai. Ora ai Lyons mi trovo benissimo, e ho preso la decisione di fermarmi e chiudere la mia carriera in maglia bianconera: ho trovato tanti amici, un progetto e una società seri ma che sanno farti sentire a casa, e un ambiente che rispecchia quello che significa per me il rugby, con valori come coesione e spirito di gruppo.”

Per quanto riguarda la sfida alla Lazio, Cafaro dice la sua: “Questa stagione per me è stata una sorpresa: abbiamo raggiunto risultati che non ci aspettavamo, e ogni nuovo traguardo ci entusiasma e ci spinge a lavorare ancora di più. Sabato mi aspetto una Lazio grintosa, sono una squadra senza grosse individualità, ma costruita su un gruppo di ragazzi giovani e che vogliono mettersi in mostra. Però di fronte a loro troveranno una squadra, noi Leoni, con ancora più grinta e voglia di vincere.”

Appuntamento dunque per le 15 di sabato, per questa 15a giornata di Peroni TOP10. Una stagione finora ottima per i Lyons, che vorranno trovare la sesta vittoria del campionato, legittimando ancora di più la loro posizione nel gruppo di squadre alle spalle dei posti playoff. Come sempre, i tifosi bianconeri potranno seguire la partita sulla pagina Facebook “Rugby Lyons 1963” e sul canale Youtube della Federazione Italiana Rugby.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Efori; Salvetti, Petillo, Bance; Lekic, Cemicetti; Salerno, Rollero, Acosta. A disp: Borghi, Cafaro, Canderle Fi., Tedeschi, Moretto, Via A., Borzone, Via G.