Conad Alsenese, il capitano Lancini “La prestazione nel derby sia un punto di partenza”

Un sorriso atteso da tanto e toccasana soprattutto per il morale, ma non un punto di arrivo, bensì una nuova partenza per lo meno a livello di prestazioni pallavolistiche.

In casa Conad Alsenese, questo è lo spirito dopo la prima vittoria stagionale ottenuta sabato scorso nel derby contro Gossolengo, come emerge dalle parole del capitano Melania Lancini. La palleggiatrice lombarda classe 1998, al suo terzo anno in terra piacentina, ripercorre la vittoria ottenuta contro il Busa Foodlab e guarda alla sfida interna di sabato (ore 21 ad Alseno) contro l’Igor Volley Trecate.

“La prima vittoria ci voleva – spiega Melania – la aspettavamo un po’ tutti e sapevamo come Gossolengo fosseun po’ la prova del nove, visto che avevamo conquistato un punto all’andata, anche se comunque non era facile giocando oltretutto fuori casa. Ora speriamo che questo successo non sia un episodio piacevole, bensì un punto di partenza almeno sotto il punto di vista della prestazione offerta”.

Cos’ha fatto la differenza in campo?

“Me esclusa, abbiamo fatto bene in battuta, sapevamo di dover tenere l’avversario staccato da rete; inoltre, la ricezione ha tenuto bene e questo mi ha agevolato il compito. Infine, abbiamo lavorato bene anche a muro”.

Sabato arrivano le giovani dell’Igor Volley Trecate: che partita ti aspetti?

“E’ una squadra molto fisica e sarà importante spegnere un po’ la loro grinta cercando di essere almeno come loro sotto il profilo della determinazione. Dovremo anche far valere il fattore-campo a nostro vantaggio”.