Il docuvideo sull’emergenza Covid e l’impegno dei volontari

CONAD CENTRO NORD RACCONTA IN UN DOCUVIDEO IL SUO IMPEGNO PER LA COMUNITA’ PIACENTINA NELLA FASE INIZIALE DELLA PANDEMIA – La nota stampa

Conad Centro Nord ha realizzato un docuvideo, dal titolo “Conad Centro Nord: il valore della Comunità nei giorni del Covid”, per ricordare l’impegno concreto dei Soci e della Cooperativa nei confronti dei territori più colpiti dall’emergenza sanitaria della prima ondata di Covid-19, quali Lombardia ed Emilia. Nell’arco di poche settimane, infatti, questi territori si sono trovati a dover fronteggiare un nemico invisibile, il Covid-19, e le relative conseguenze a livello economico e sociale, come l’emergere di una nuova povertà a causa delle chiusure imposte per contenere la diffusione del virus e la solitudine delle persone più fragili.

Tra marzo e luglio 2020, Conad Centro Nord ha avviato collaborazioni con ospedali, associazioni, parrocchie e volontari per essere vicina e di supporto alle Comunità locali in cui opera, attraverso iniziative di solidarietà e di sostegno economico e sociale ai territori. In parallelo, ha garantito continuità di servizio e di approvvigionamento grazie all’impegno dei propri Soci e addetti nei punti vendita, salvaguardando la salute di migliaia di collaboratori e clienti.

A Piacenza, Conad ha sostenuto il progetto “La solidarietà va spesa”, realizzato con il supporto fondamentale di Protezione Civile, Croce Rossa, Caritas Diocesana, Csv Emilia ed Emporio Solidale, che ha consentito la raccolta di 2.700kg di prodotti tra generi alimentari e beni di prima necessità. Inoltre, ha garantito la spesa gratuita a domicilio a chi non era nelle condizioni di potersi recare in punto vendita a fare la spesa, come anziani soli, cittadini disabili, persone affette da Coronavirus o in isolamento domiciliare fiduciario, grazie all’adesione al servizio Pronto Spesa Comune coordinato dal Comune di Piacenza e al supporto di volontari Emergency e Croce Rossa.

Conad Centro Nord ha anche proposto un’iniziativa di cura e sostegno del personale dei punti vendita in collaborazione con Hermes Consulting, e ha dato indicazioni ai propri soci in merito alla riduzione degli orari di apertura dei punti vendita nelle prime fasi della pandemia, ritornando poi agli orari di apertura consueti – una volta implementate le norme di distanziamento sociale – per favorire un afflusso più regolare dei clienti. Nell’ambito dell’iniziativa “Unisciti a noi”, sono stati infine raccolti 37 mila euro destinati ai reparti dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, di Fiorenzuola d’Arda e di Castel San Giovanni impegnati nell’emergenza Covid-19.

“Questo video esprime il significato profondo dell’essere “impresa per la Comunità”. Attraverso i brutti ricordi dei primi giorni dell’emergenza sanitaria, racconta i valori di unità nazionale che il Paese ha saputo dimostrare, in cui ogni soggetto ha fatto la propria parte per contribuire al sostegno della Comunità e delle fasce più colpite” ha commentato Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord. “Il docuvideo è il racconto di tante piccole storie locali in cui ognuno di noi può immedesimarsi, e dove noi di Conad abbiamo fatto la nostra parte per essere vicini e di supporto alle Comunità in cui operiamo”.