Il Fiorenzuola aggancia la vetta, il Serravezza Pozzi va ko (3-0)

Un grande Fiorenzuola regola per 3-0 il Seravezza Pozzi nella 22° Giornata del Campionato Serie D Girone D ed aggancia in testa alla classifica l’Aglianese fermata all’87° sul campo del fanalino di coda Corticella.

La prima folata del match è di marca rossonera, con Stronati che già al 7′ semina il panico strappando sul centro sinistra ma contratto al momento del tiro da parte di Maccabruni.

E’ il preludio al goal, che arriva dopo 3 minuti con Bruschi, che riceve sui piedi una bella azione corale partita da dietro, si accentra e dal limite calcia sul primo palo di destro, con la palla che bacia il palo prima di spegnersi alle spalle dell’incolpevole Venè. 1-0.

Il Seravezza, finora molto sulla difensiva, prova a farsi vedere al 13′ con Grassi, che si accentra e dai 20 metri esplode il sinistro; para a terra Battaiola.

Il Fiorenzuola mostra sprazzi di ottimo calcio, senza riuscire tuttavia a trovare il raddoppio; salva Zaccariello invece sugli sviluppi di un corner del Seravezza.

I rossoneri raddoppiano al 36′ su azione da calcio d’angolo, con lo scambio tra Michelotto e Bruschi che vede il primo crossare in mezzo un pallone che prima impatta il palo, poi viene depositato in rete da Perseu con un facile tap in che gli vale il 3° goal stagionale. 2-0.

Michelotto centra l’esterno della rete su un’altra azione sulla sinistra da parte del Fiorenzuola, mentre Mister Vangioni prova a dare una svolta alla gara dei toscani operando ben 3 cambi al 40°. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per il Fiorenzuola.

Tambureggia ancora il Fiorenzuola in apertura di ripresa, con il tiro di Zaccariello al 48′ che trova la respinta di Venè, sulla ribattuta di Michelotto ancora la difesa toscana si salva ma non può nulla su Stronati che si avventa come un falco sulla ribattuta e fa tris. 3-0.

Il Seravezza si fa vedere al 58′ con Podestà, che si accentra da sinistra e calcia una palla rasoterra sul secondo palo che viene salvata sulla linea da Stronati a Battaiola battuto.

Dal canto proprio, il Fiorenzuola non trova la quarta rete al 65′ con Bruschi che calcia verso l’angolino alla destra di Venè ma trova una grande parata del giovane portiere 2002 toscano.

I verdeblu provano a trovare la rete della bandiera con il colpo di testa di Bortoletti che si spegne di poco alla sinistra di Battaiola, con il portiere rossonero che effettua una buona parata all’82’ sul tiro del neo entrato Fantini.

Vengono espulsi i due tecnici Tabbiani e Vangioni con l’arbitro richiamato alle panchine da parte dell’assistente, ma non succede in pratica più nulla. Finisce 3-0 per il Fiorenzuola.

Le parole del mister

22° Giornata Campionato Serie D Girone D

U.S. Fiorenzuola 1922 vs Seravezza Pozzi 3-0

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Crotti, Guglieri, Zaccariello; Potop; Ferri; Michelotto (68′ Arrondini); Stronati; Oneto (85′ Saia); Bruschi (80′ Cavalli); Perseu (85′ Hathaway). All. Tabbiani. A disposizione: Ghidetti; Romeo; Facchini; Marmiroli; Baldini

Seravezza Pozzi: Venè; Granaiola; Bortoletti; Grassi (79′ Fantini); Podestà (64′ Saporiti); Maccabruni; Bedini; Castellani (40′ Moussafi); Ferrante D. (40′ Ferrante L.); Bagnai (40′ Bongiorni); Vanni. All. Vangioni. A disposizione: Biagioni; Vannucci; Kozlov; Luka.

Arbitro: Restaldo da Ivrea – Assistenti Cimmarusti – Pischedda

Reti: 10′ Bruschi (F); 36′ Perseu (F); 48′ Stronati (F)

Note: Recupero 1′ e 4′ – Ammoniti: Bortoletti (S); Vanni (S) – Espulsi: Tabbiani (F) e Vangioni (S)