Il giallo di Stefano, scomparso nel nulla. La madre “Ti cercherò sempre”

Sembra davvero svanito nel nulla Stefano Barilli, il 23enne piacentino del quale non si hanno più notizie dallo scorso 7 febbraio. E la sua scomparsa potrebbe essere legata a quella di un altro ragazzo, Alessandro Venturelli, 21enne di Sassuolo che si è allontanato da casa il 5 dicembre dello scorso anno.

Della vicenda è tornata ad occuparsi la trasmissione “Chi l’ha visto?”, raccogliendo la segnalazione di due ragazze che nel pomeriggio del 18 febbraio, alla stazione di Milano Centrale, hanno fotografato due giovani che potrebbero essere proprio Stefano e Alessandro. Entrambi vestiti con cappotti scuri, avevano una valigia, uno zaino e uno skateboard. Il timore delle madri dei due ragazzi, ora unite nelle ricerche, è che i figli siano stati in qualche modo plagiati e obbligati ad indossare una sorta di “divisa”: una organizzazione – il loro pensiero espresso davanti alle telecamere – che li ha obbligati al distacco, a regole rigide e quindi anche a non farsi sentire.

Un’ipotesi che non convince la migliore amica di Stefano, secondo la quale il giovane “ha convinzioni molto forti”: “Mi sembra strano – ha spiegato a “Chi l’ha visto?” – possa essere facilmente manipolato”. Il 23enne piacentino, rientrato in città dopo un periodo trascorso in Svizzera, si è allontanato dopo due giorni lasciando una lettera alla madre. Il ragazzo si è cancellato da tutti i social, togliendo la scheda sim dal cellulare e non ha più effettuato prelievi in banca. Nei mesi scorsi si era recato in più occasioni in auto tra Milano e la Svizzera: “Riuscire a capire se ad un viaggio corrisponda una telefonata o un contatto telefonico potrebbe essere d’auto” – osserva la madre.

Un ragazzo somigliante a Stefano, il 9 febbraio, è stato ripreso dalle telecamere di un’area di servizio nelle vicinanze di Piacenza: le immagini mostrano un giovane che entra all’interno del bar per poi uscire poco dopo dopo. Per la madre potrebbe essere lui. Avrebbe chiesto una macchinetta per fare la sigarette: “Non è un’accanito fumatore, quindi è una cosa molto strana”. “Alessandro invece fuma tanto – il pensiero della madre del giovane scomparso a Sassuolo – potrebbe averla presa per lui”.

“Stefano mi scrive una lettera e conclude con “amore” – l’appello della mamma -. L’amore non è scappare, ma rimanere accanto alle persone che ci amano, anche non fisicamente ma sicuramente con il cuore. Io ti amo, ti voiglio bene e ti cercherò sempre”.