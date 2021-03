Il Pagellone del Festival più “indie”: vi conviene stare zitti e buoni

Quest’anno il Pagellone del 71° Festival della Canzone italiana arriva prima della sua conclusione. I nostri giudizi sono quelli di Giovanni Battista Menzani – alias Country Joe – e i video che troverete qui sotto delle esibizioni più esaltanti sono sempre a discrezione della redazione. Noi la pensiamo così…

D’altronde quest’anno… se l’inverno è soltanto un’estate che non ti ha conosciuto…

Buon Pagellone a tutti:

FRANCESCO RENGA 3

Dobbiamo ammetterlo: siamo un po’ condizionati dalle sue incredibili (misogine?) dichiarazioni dell’anno scorso sulla presunta bruttezza delle voci femminili. Anzi, no. Porta, ormai da anni, composizioni inutili e scialbe. Chi glielo fa fare?

RANDOM 4

Fa tanta tenerezza, non foss’altro che per la sua età. Ma è stonatissimo all’esordio (“canto meglio io al karaoke dopo tre gin tonic”, qualcuno ha scritto su twitter) e non si riprende più. Debacle.

GIO EVAN 4

Impalpabile e improponibile persino su un pezzo degli 883, non proprio la scelta più ostica, eh. Dicono sia un poeta, e chi siamo noi per contestarli?

BUGO 4,5

Bugo è quarant’anni che scrive che non vuol crescere. Che dirti, Christian, resta pure bambino, a noi non cambia nulla. Stavolta fa il Battisti ma gli riesce male, forse preoccupato da un Morgan scatenato sui social (e se alla fine avesse ragione lui?)

P.S.: nella sua canzone cita – ancora lui – Ringo Starr, e infatti giovedì sera si accompagna ai Pinguini Tattici Nucleari (non benissimo…). Il ricordo dei FabFour imperversa (McCartney sul palco con Gazzè, John&Yoko con Lo Stato Sociale), e a noi patiti di Beatlemania fa solo piacere: solo, perché lasciar fuori sempre solo il povero George?

NOEMI 5

L’ouverture al piano pare “Imagine”, abbiamo pensato; ma è una delle poche cose che ci ricordiamo del suo brano. Problemi tecnici guastano la sua cover di e con Neffa: tuttavia, non sembravano affiatati già in partenza.

AIELLO 5

Il mistero più grande del festival. Il pezzo, riascoltato su Spotify, non è poi così male: uno strano mix tra Mengoni e Mahmood. Ma lui, teso ed emozionato, parte sopra le righe per poi sbroccare letteralmente nel finale (la sua immagine trasfigurata impazza nei meme, ovviamente). E poi, quel “Sesso e Ibupofrene”? Non ha nemmeno un amico che gli dica, dai, Aiè, puoi trovare di meglio? Così così anche l’omaggio al conterraneo Rino Gaetano, con il rap di Vegas Jones: ovviamente “Gianna”, con tutte quelle metafore sessuali (Aiello, hai proprio in testa quella roba lì).

MICHELIN e FEDEZ 5+

All’esordio Fedez è talmente emozionato che si dimentica persino di cantare; poi si commuove, è dolce, sì, e lei è brava, ma il pezzo appare anonimo. Insomma un Mahmood sprecato. E poi, quella rima “mille/spille”… aiuto.

FASMA 5,5

L’anno scorso era stato una bella sorpresa, tra i giovani (quest’anno che tristezza, i giovani). Il pezzo del Venti-Ventuno è un po’ troppo simile e c’è il solito profluvio di auto-tune; la cosa più positiva è che in breve tempo è riuscito a trovare una cifra stilistica riconoscibile.

ERMAL META 5,5

La più classica delle classiche canzoni d’amore. Sguardo magnetico e anima sensibile, ma definirlo un grande poeta, ecco, quello no: insomma, prevale la noia. Furba e riuscita la cover di “Caruso” con i mandolini napoletani.

ORIETTA BERTI 5,5

Non volevamo infierire, ci sembrava che non c’entrasse proprio con questo festival. E invece fa la sua figura, togliendosi persino il lusso di un secondo posto nella serata dei duetti. Canta alle 21.40 per non correre il rischio di farsi arrestare una volta ancora.

ARISA 6

Ha una voce e una tecnica straordinaria, tutto ciò non si può discutere. E il pezzo che le ha cucito addosso D’Alessio tutto sommato le sta bene. Impazza, tra i meme, quel suo “Quando torno a casa fa festa solamente il mio cane”: Oddio, ma sta parlando di me!

P.S.: Amadeus ha più volte ricordato che trattasi dell’edizione di Sanremo più commentata sui social; qualcuno gli ha risposto, Ama, carissimo, ti ricordiamo che siamo tutti in chiusi in casa da mesi e non abbiamo un cazzo da fare.

ANNALISA 6

Prima classificata nella graduatoria della giuria demoscopica, è una delle più serie candidate alla vittoria. Fa il suo con mestiere. Ps: “Siamo dentro i ghiacciai” is the new “a far l’amore in tutti i laghi”

IRAMA 6

Difficile valutare la sua partecipazione in D.A.D., quindi gli assegniamo un sei politico. Resta la sua versione un po’ abbozzata del “Cyrano” di Guccini, a noi non è parsa per nulla un affronto.

GHEMON 6+

Lo si ama sempre, Ghemon, ma quest’anno – nell’eccitazione di urlare al mondo la sua rinascita – incespica in un testo che sembra esser stato scritto per un’altra melodia; il ritornello, poi, pare arrivare da Sergio Caputo. Si diverte con i Neri per Caso, noi un po’ meno.

LO STATO SOCIALE 6,5

I regaz sono sempre divertenti, e fanno casino anche questa volta. Ma il processo della cosiddetta “slodizzazione”, ovvero il lasciare spazio agli altri vocalist a scapito di Lodo Guenzi, fa perdere loro in personalità e peso specifico. Rispettosa la cover degli Afterhours, la bellissima “Non è per sempre”.

EXTRALISCIO 6,5

Ecco il vero combat folk, tra liscio e balere, salemelle e Feste dell’Unità (c’e anche l’accenno a “Fischia il vento”). Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti sta quasi in disparte.

GAIA 7

Che si la nostra Rosalìa? L’abbiamo trovata brava e convincente. Emozionante il duetto con Lous and the Jacuza.

MALIKA AYANE 7

Perché spendere 400mila euro per l’originale, quando abbiamo già la nostra Lady Gaga? (Nel gioco dei confronti, la bellissima Elodie – protagonista della serata di mercoledì – è la nostra Beyoncé). Lei è a suo agio come poche/i e anche elegante, as usual; la canzone non è eccezionale, ma non si può avere tutto senza spendere.

COLAPESCE & DIMARTINO 7,5

Aspettavamo con grande ottimismo questa coppia di cantautori siciliani che seguiamo da tempo: erano anche nel nostro pagellone del 2020 con il loro ultimo album. Il fatto che a inizio Festival fossero la quota più bassa per molte agenzie di scommesse lasciava presagire un pezzo molto pop; be’, siamo andati oltre ogni previsione, con una musica davvero leggerissima (ma intelligente), che ascolteremo a lungo in radio e in palestra e nei supermercati ecc. Anche loro scelgono di omaggiare un conterraneo, il grande Battiato (“Povera patria”), soccombendo.

MAX GAZZE’ 7,5

Anche lui fa un gran casino, tra Leonardo da Vinci, Frankenstein Jr, Marilyn, McCartney, e infine Dalì, un casino di cui non si è proprio capito il senso. Si riscatta alla grande nella serata di mercoledì, nella quale si esibisce – insieme a Daniele Silvestri, coppia affiatata e già collaudata – in un’intensa versione di “Del mondo” dei C.S.I., un brano che in passato è stato interpretato da un grande del rock britannico come Robert Wyatt.

FULMINACCI 8

Si presenta sul palco con la chitarra in mano e a noi sembra quasi un marziano (ecco a cosa ci riduce il Festival sempre più da teatranti e saltimbanchi). Posa da indie consumato, ballata folk sobria e intelligente, con un ritornello killer (“Voglio solamente diventare un deficiente e farmi male, citofonare e poi scappare”: ovviamente sul web impazzano i meme con Salvini al citofono).

MANESKIN 8

Ok, Sanremo non sarà Woodstock, Lauro (voto: 9) non sarà Bowie, e i Maneskin, oddio, lascia stare, ma non hai mai sentito i Led Zeppelin?, tuttavia irrompono sul palco dell’Ariston con una scarica di adrenalina e un’energia animalesca: it’s only rock’n’roll, but I like it. Infine, duettano con il king Manuel Agnelli in una sensuale cover di “Amandoti” dei C.C.C.P.: poche storie, sono tra i vincitori morali del Festival (erano i nostri favoriti per la vittoria finale e hanno iniziato una rincorsa che li potrebbe portare a podio e, anche, chissà…)



COMA_COSE 8+

Chi scrive è un fanatico dell’underscore e quindi già simpatizza, poi ci si è messa sua nipote Anna Amelia a spingerli, lei ascolta anche Styles, ma insomma nessuno è perfetto. Loro sono campioni di metafore arditissime (sei come il tostapane in una vasca, sono come la Venere di Milo che prova ad abbracciare un uomo, ecc) e di filastrocche bizzarre, e non deludono le attese. Falliscono la prova del giovedì; forse sbagliano nello scegliere un classico troppo grande per chiunque (“La canzone del sole”), o ancor più sbagliano nel ricalcare troppo l’originale.



WILLIE PEYOTE 8/9

“Pompano il trash in nome del LOL e poi vi stupite degli Exit poll?/Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile/Cosa ci vuole a decidere “tutta ‘sta roba c’ha rotto i cogli**i?”/Questi piazzisti, impostori e cialtroni a me fanno schifo ‘sti cazzi i milioni”. Come si fa a non amare Willie, uno dei pochi a dire cose toste. Ha l’umiltà per fare un passo indietro, lasciando le luci della ribalta a Samuele Bersani; scelta azzeccata (troppo facile!), “Giudizi universali” è una delle canzoni italiane più belle dei nostri anni.

P.S.: È incredibilmente secondo. Pubblico appello: facciamolo vincere.



LA RAPPRESENTANTE DI LISTA 9

MADAME 9

Alla faccia di chi un anno fa ha detto quelle cose sulle voci femminili (e quest’anno è ultimo, nel nostro pagellone): al primo posto della nostra graduatoria mettiamo due voci potenti ed eccezionali, e due canzoni di alta qualità: bra-vis-si-me.

P.S.: In entrambe le canzoni mette lo zampino il solito Dardust, pare essere lui il vero protagonista di questa edizione (ha collaborato anche ai pezzi di Noemi, Irama e Renga stesso). Qualcuno sul web lo ha ribattezzato Re Mida.