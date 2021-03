Il Piace a Novara a caccia di punti salvezza. Scazzola “Scontro diretto importante”

E’ un altro scontro salvezza, con punti pesanti in palio, quello che attende il Piacenza nel turno infrasettimanale di campionato: i biancorossi saranno in campo giovedì pomeriggio a Novara (fischio d’inizio ore 17.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) per tentare il sorpasso in classifica proprio sui padroni di casa.

I piemontesi, a quota 35 punti, precedono infatti di una sola lunghezza la squadra di Scazzola che arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il successo di domenica sulla quotata Alessandria, pronto riscatto dopo il brutto ko contro la Pro Patria. Proseguono i problemi di formazione in casa Piacenza, soprattutto nel reparto difensivo, con Battistini e Marchi ancora out, mentre Libertazzi, rientrato in gruppo dopo l’infortunio, è a disposizione. Non saranno della partita nemmeno Maio e Cesarini, quest’ultimo squalificato. Si va dunque verso una conferma della linea arretrata già vista domenica, con Martimbianco, Tafa e Corbari; da capire se Scazzola cambierà qualche pedina nelle altre zone del campo, considerate le tre partite in una settimana e il complicato match di domenica prossima al Garilli contro il Como.

“Abbiamo preparato bene la partita, è una gara importante che, vista la classifica, possiamo considerare uno scontro diretto, anche se il Novara sulla carta era partito per disputare un campionato di vertice – le parole del tecnico alla vigilia -. Abbiamo rispetto dell’avversario, ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione: anche questa volta ci mancheranno diversi giocatori, ma siamo sempre stati in grado di sopperire alle assenze e chi ha giocato si è fatto trovare pronto: da questo punto di vista non c’è preoccupazione e siamo fiduciosi”.

Il Novara arriva al match dopo il ko sul campo di misura sul campo del Renate: “E’ uno scontro salvezza tra due squadre che cercheranno di primeggiare – ha detto il tecnico Simone Banchieri -. Abbiamo il destino nelle nostre mani, vincendo le partite non dovremo guardare a quello che fanno gli altri. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre possibilità, che sono tante”.

